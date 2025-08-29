Familienmensch Espargaro: Appell an junge Athleten!

Honda-MotoGP-Testfahrer und Rennradprofi Aleix Espargaro musste den Ungarn-GP verletzt absagen. Wieder zurück im Aufbautraining meldet sich der Katalane mit einer bedeutenden Botschaft zu Wort.

Nur einen Tag vor der geplanten Abreise in Richtung Plattensee hatte MotoGP-Veteran und Honda-Testfahrer Aleix Espargaro die Teilnahme am Großen Preis von Ungarn als Vertretung für den ebenfalls verletzten Somkiat Chantra absagen müssen. Wie auf SPEEDWEEK.com berichtet, wurde der parallel als Radprofi aktive Katalane bei einem Rennradsturz übel zugerichtet. Neben den obligatorisch großflächigen Abschürfungen ergaben Untersuchungen im Krankenhaus von Barcelona zwei gebrochene Wirbel.

Nach einigen Tagen Ruhe hat sich der zähe Extremsportler, der mit seiner Familie in Andorra lebt, allerdings schon wieder zurück in den Trainingsmodus versetzt. Über seine Social-Media-Kanäle berichtete Espargaro: «Zehn Tage nach zwei Wirbelbrüchen fange ich wieder an, mich zu bewegen. Mit einer Low-Carb-Diät, doppelt so viel Kaffee, intelligenten Übungen und stundenlangem Training an Reha-Geräten werde ich jeden Tag stärker!»

Der 36-Jährige, der sich als erster Motorradprofi aus dem GP-Fahrerlager zeitgleich mit einer Radkarriere im spanischen Rennstall Lidl-Trek herausfordert, veröffentlichte dazu etliche Bilder aus dem Familienalbum. Die begleitenden Worte Espargaros gleichen mehr einem Appell. Der zweifache Familienvater richtet sich an alle ambitionierten Athleten:

«Das Schwierigste am Leben eines Sportlers ist der Umgang mit Verletzungen. Sie stellen nicht nur deinen Körper, sondern auch deinen Geist auf die Probe, weil sie dir deine Leidenschaft und deine tägliche Routine nehmen. In diesen schwierigen Momenten sind nicht nur die Ärzte oder die Reha wichtig, sondern auch eine gute Frau an deiner Seite und eine Familie, die dich unterstützt, die Verständnis und Mitgefühl für deine Ungeduld und negative Energie hat. Ihre Liebe gibt dir die positive Energie und die Kraft, diese Zeit zu überstehen.»

Weiter heißt es in der Botschaft: «Nach so vielen Verletzungen, die ich durchgemacht habe, bleibt eines unverändert: Ich habe die Familie, von der ich immer geträumt habe, und das wird immer mein größter Gewinn sein. Junge Sportler – es ist sehr wichtig, sich mit guten Trainern und Coaches zu umgeben, aber eine gute Familie aufzubauen, ist der eigentliche Schlüssel zum Erfolg!»

Zehn Tage vor dem Catalunya-GP und damit dem Heimspiel der Espargaro-Familie ist noch unklar, ob LCR wieder mit dem Thailänder Chantra antreten kann – oder ob ein Ersatzpilot aufgestellt wird. Noch wichtiger: Für den nur eine Woche später stattfindenden MotoGP-Testtag in Misano benötigt der größte Motorradhersteller der Welt eine schlagkräftige Testmannschaft.