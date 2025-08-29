«Kini»-Event in Spanien mit KTM-Taxifahrer Espargaro

KTM-MotoGP-Testerfahrer Pol Espargaro wird Anfang September im «Kini Motorpark Castelloli» als MotoGP-Taxifahrer anheuern – vorausgesetzt, Maverick Vinales gibt in Barcelona sein MotoGP-Comeback bei Tech3.

Die MotoGP-WM wird nach einem Wochenende Pause vom 5. bis 7. September auf dem Circuit de Catalunya in der Nähe von Barcelona zu Gast sein. Im Zuge des Events veranstaltet KTM-Racing-Manager Heinz Kinigadner (65) erneut einen Racer-Tag, ein spezielles Fullgas-Event, bei dem sämtliche KTM-MotoGP-Asse und zahlreiche Freunde des Tirolers vor Ort sein werden. Schauplatz wird Kinigadners Rennsport-Areal – der «Kini Motorpark Castelloli» – unweit von Barcelona sein.

Als Termin wurde der Donnerstag vor dem MotoGP-Event festgelegt, Startpunkt ist 10 Uhr. Dabei wird auch das MotoGP-Taxi von KTM im Einsatz sein. Als Fahrer soll diesmal KTM-Testheld Pol Espargaro (34) zum Einsatz kommen. Wie gut Pol in Form ist, hat der jüngst auf dem neuen Balaton Park Circuit beweisen, wo er im Großen Preis von Ungarn starker Achter wurde.

Der jüngere der Espargaro-Brüder sollte diesmal wieder freigespielt sein, da das Comeback von Stammfahrer Maverick Vinales bei Tech3 bevorsteht. «Pol hat mir bereits versprochen, dass er das MotoGP-Taxi steuert. Er hat mir nur die Bedingung gestellt, dass er auch für zwei Runden seine Frau um die Piste chauffieren darf», berichtete Kini mit einem breiten Grinsen. «Noch verweigert aber seine Frau Carlotta. Pedro Acosta möchte unbedingt einen KTM X-Bow ausprobieren.»

Zur Erinnerung: Wie auf SPEEDWEEK.com berichtet ist Heinz Kinigadner seit Ende 2024 Besitzer des Rennsport-Parks in Castelloli mit 4,2 Kilometer langer Asphalt-Rennstrecke, Offroad-Park und weiteren «Spielplätzen». Im Herbst 2024 gab es im Zuge der Einweihung der Anlage einen Open-Day mit großer Prominenz aus dem KTM-Lager. Nun wird zusätzlich das KTM-RC16-MotoGP-Taxi vor Ort sein.

Zuletzt fand in Castelloli ein Drehtag mit den aktuellen Red Bull-Rookies statt, bei dem auch MotoGP-Werkspilot Pedro Acosta aus dem Red Bull-KTM-Werksteam zu Gast war.