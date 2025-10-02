Bitter für Ai Ogura: Kein Start in Indonesien

MotoGP-Rookie Ai Ogura muss den Indonesien-GP auslassen. Der Japaner hat immer noch mit Beschwerden in der rechten Hand nach seinem Crash in Misano zu kämpfen. Aprilia startet in Mandalika mit nur zwei Fahrern.

Im Grand Prix in Misano flog Aprilia-Pilot Ai Ogura mit 260 km/h von seiner RS-GP ab. Dabei erlitt er schwere Prellungen, Stauchungen und Schwellungen an Handgelenk, Fingern und Ferse, doch von Frakturen blieb der MotoGP-Rookie verschont. Ogura hatte Glück im Unglück, doch den Misano-Test am Montag musste er als Zuschauer mitverfolgen.

Bei seinem Heimrennen in Japan am vergangenen Wochenende war Ogura wieder dabei. Er konnte die Trainingssessions am Freitag sowie das Qualifying am Samstag absolvieren und erzielte im Sprintrennen den neunten Platz. Für den Grand Prix am Sonntag musste der 24-Jährige dann das Handtuch werfen. Der Japaner hat nach seinem Crash in Italien immer noch Beschwerden in seiner rechten Hand – diese haben sich im Laufe des Wochenendes verstärkt.

Ogura ließ sich zunächst offen, ob er beim Indonesien-GP an den Start gehen wird – man werde dies vor Ort am Donnerstag entscheiden, betonte seine Trackhouse-Mannschaft. Nun ist die Entscheidung gefallen: Ogura wird in Mandalika nicht dabei sein. «Trotz einer Untersuchung und Behandlung in Japan wurde aufgrund seines Gesundheitszustands entschieden, dass er seine RS-GP25 in Mandalika nicht sicher fahren kann», hieß es in einer Stellungnahme von Trackhouse Racing.

An einem besonderen Team-Event nahm der Japaner dennoch teil – an der Enthüllung der Trackhouse-Bikes mit einer neuen Gulf-Lackierung, die ausgewählt wurde, nachdem die Fans die Möglichkeit hatten, ihr Lieblingsdesign für die Rennen in Indonesien und beim Grand Prix von Malaysia zu wählen.

Der weitere Fahrplan für Ogura steht ebenfalls fest. «Er wird nach Japan zurückkehren, um seine Genesung fortzusetzen. Nachdem er bereits den Grand Prix in Motegi verpasst hat, ist dies ein herber Schlag für Ai. Das Team wünscht ihm eine schnelle Genesung und freut sich darauf, ihn beim Grand Prix von Australien in Phillip Island vom 17. bis 19. Oktober wieder dabei zu haben», gab das Trackhouse-Team bekannt.

Somit ist auch klar, dass Aprilia in Indonesien mit nur zwei anstatt vier Fahrern teilnehmen wird. Neben Ogura fällt Jorge Martin wegen seines im Japan-GP erlittenen Schlüsselbeinbruchs ebenfalls aus. Der Spanier hat sich in dieser Woche in seiner Heimat operieren lassen – seine Rückkehr ist ungewiss.