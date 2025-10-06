Ducati unter Druck: Aprilia RS-GP wird immer stärker!

Die Experten sind sich einig: Die Aprilia RS-GP war beim MotoGP-Wochenende in Mandalika das Motorrad, das es zu schlagen galt. Dass Ducati dennoch gewann, war auf unglückliche Umstände zurückzuführen.

Gresini-Pilot Fermin Aldeguer feierte beim MotoGP-Rennen in Mandalika seinen ersten Sieg in der Königsklasse und bescherte Ducati den Sieg. Doch vom reinen Speed her war Ducati in Indonesien nicht die Benchmark. Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi war deutlich schneller. Der Italiener holte am Samstag die Pole und gewann den Sprint, obwohl er beim Start weit zurückfiel.

Der Grand Prix war für Bezzecchi bereits nach wenigen Kurven beendet. Aprilia verlässt Mandalika dennoch mit breiter Brust, denn die Dominanz von Ducati ist Geschichte – vor allem wenn man sich die schwankenden Ergebnisse der GP25-Piloten vor Augen führt. Viele Experten sind sich einig: Die Aprilia RS-GP war in Mandalika die Benchmark.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Marini und Bagnaia © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fermin Aldeguer gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Fermin Aldeguer © Gold & Goose Sieger Fermin Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, Alex Márquez © Gold & Goose Sieger Fermin Aldeguer Zurück Weiter

«Das Gute an dem Motorrad ist, dass wir hier – und Marco im Besonderen – sehr schnell in den flüssigen Streckenteilen waren, und das war schon immer eine gute Eigenschaft der Aprilia», freute sich Aprilia-Rennleiter Massimo Rivola.

Doch die Aprilia ist nicht nur auf den Paradestrecken schnell. Bezzecchis zuletzt konstant gute Leistungen verdeutlichen, dass das Gesamtpaket spürbar verbessert wurde. «Es sieht so aus, als ob wir am Ende auch auf Stop-&-Go-Strecken wettbewerbsfähiger sind. Das Gesamtpaket des Motorrads wird immer besser. Und das sind gute Nachrichten», so Rivola.

Dass man in Mandalika kein Top-5-Ergebnis im Hauptrennen feiern konnte, bereitet Rivola keine großen Kopfschmerzen: «In gewisser Weise habe ich lieber einen schnellen Fahrer mit einem schnellen Bike, der wegen eines Fehlers das Rennen nicht beendet, weil ich nicht glaube, dass man in jedem Rennen einen Fehler macht. Deshalb bin ich für die nächsten Rennen weiterhin zuversichtlich.»

«Aber natürlich, wenn man die Chance hat, 25 Punkte zu holen, und dann mit null dasteht, ist das sehr enttäuschend», hielt Rivola fest, der bedauerte, dass nur zwei der vier Aprilia-Piloten das Rennwochenende in Indoniesen bestreiten konnten. Jorge Martin und Ai Ogura fielen verletzungsbedingt aus.

«Unser Motorrad war hier richtig schnell. Es ist schade, dass wir hier nur zwei Fahrer im Feld hatten. Marco, denke ich, war eindeutig der schnellste Fahrer an diesem Rennwochenende», bilanzierte der Aprilia-Rennleiter.