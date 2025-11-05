Ski-Weltmeister Raphael Haaser: Heiß auf die MotoGP

Der österreichische Riesenslalom-Ski-Weltmeister Raphael Haaser war einer der Ehrengäste bei der Kini-Halloween-Party. Am Wochenende wird der Wintersport-Champion sogar zur MotoGP nach Portimao reisen.

Die alljährliche Halloween-Party in der «Kini Bike World» in Wiesing am Eingang des Tiroler Zillertals bei Heinz Kinigadner (65) und seiner Familie lockte auch dieses Jahr bekannte Gesichter an. Mit dabei war auch der Riesenslalom-Ski-Weltmeister Raphael Haaser. Der 28-Jährige sorgte im Februar für Furore, als er bei der Heim-WM in Saalbach nach einer mächtigen Aufholjagd im 2. Durchgang Gold im Riesenslalom holte und dabei auch den Schweizer Überflieger Marco Odermatt besiegen konnte.

Der Tiroler hat es zu den Kinis nicht weit. «Raphael wohnt ja am Achensee und kommt somit auf dem Heimweg von der Autobahn immer direkt bei unserem Shop vorbei», berichtete KTM-Ikone Heinz Kinigadner gegenüber speedweek.com. «Er hatte vergangenes Jahr auch ein Motorrad von uns zur Verfügung gestellt bekommen.»

Haaser ist seit vielen Jahren sehr am Motorsport interessiert und fährt auch privat gerne Motorrad. Ein besonderes Faible hat der Bruder von Riccarda Haaser für die MotoGP-Szene. Hier verpasst der Spitzensportler zumindest vor dem TV-Schirm nur selten ein Rennen.

Beim kommenden MotoGP-Rennwochenende in Portimao wird der Ski-Artist sogar Live-Atmosphäre schnuppern. «Raphael hat es sich vergangene Woche noch überlegt, ob er schnell nach Portimao fliegt, bevor es für ihn nach Nordamerika zu den nächsten Rennen geht. Die MotoGP taugt ihm wirklich sehr – er ist ein großer Fan. Mittlerweile ist klar, er wird in Portimao dabei sein», berichtete Kinigadner.

Zur Erinnerung: Auch Abfahrts-Ass Dominik Paris oder Marco Odermatt folgen der MotoGP. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Justin Murisier und Gino Caviezel war der Gesamt-Weltcup-Sieger Odermatt im Jahr 2024 auf Einladung von Partner Red Bull beim Grand Prix in Jerez de la Frontera zu Gast.