KTM-Ass Pedro Acosta (3.): «Pecco ist aufgewacht»
Pedro Acosta in Portimao
0,088 sec trennen die Top-3 nach dem MotoGP-Zeittraining am Freitagnachmittag in Portimao: Wer es in die Top-10 und damit den direkten Einzug ins Qualifying 2 schaffen wollte, musste unter einer halben Sekunde Rückstand zum Schnellsten bleiben.
An der Spitze folgt auf Vizeweltmeister Alex Marquez dessen Ducati-Kollege Pecco Bagnaia, der nach seinen starken Leistungen in Malaysia auch an der Algarve gut ins Wochenende kam, Dritter wurde KTM-Aushängeschild Pedro Acosta.
«Wir haben eine gute Pace an den Tag gelegt», meinte Acosta, der wie alle anderen registrierte, dass die Strecke nicht im besten Zustand und recht wellig ist. «Hier wird viel mit Autos gefahren, es sieht so aus, als hätten alle die gleichen Schwierigkeiten mit instabilen Motorrädern. Bislang war es immer so, dass es sofort lief, wenn ich hierherkam. Jetzt gibt es aber einige Bereiche, wie die Reifenhaltbarkeit und das generelle Gefühl, das wir etwas verbessern müssen. Das gelingt uns inzwischen leichter als zu Saisonbeginn, weil wir die verschiedenen Abstimmungen besser verstehen. Deshalb glaube ich, dass uns am Samstag ein Schritt nach vorne gelingen wird. Aber Alex ist super stark, Pecco ist aufgewacht und Bezzecchi ist nahe dran. Ich erwarte umkämpfte Rennen, hier liegen normalerweise alle eng beisammen.»
Als für sich schwierigsten Sektor bezeichnete Acosta den letzten mit der Hochgeschwindigkeitsrechtskurve, die auf die Start-Ziel-Gerade führt. «In langsamen Kurven ist unser Motorrad sehr gut, in schnellen Kurven nicht ganz so», meinte der WM-Fünfte, der vor dem Wochenende 26 Punkte hinter Bagnaia und 31 hinter dem Gesamtdritten Bezzecchi liegt. «Ich bin mit meinem Bike recht glücklich, wir haben zwei Grundabstimmungen für zwei Richtungen. Ich kenne mein Motorrad, arbeite um die Probleme herum und bin recht schnell.»
Ergebnisse MotoGP Portimao, Zeittraining (7. November):
1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:37,974 min
2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,030 sec
3. Pedro Acosta (E), KTM, 0,088
4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,159
5. Joan Mir (E), Honda, +0,209
6. Johann Zarco (F), Honda, +0,258
7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,328
8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,408
9. Pol Espargaro (E), KTM, +0,450
10. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,469
11. Luca Marini (I), Honda, +0,577
12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,623
13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,624
14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,679
15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,788
16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,900
17. Nicolo Bulega (I), Ducati, +1,012
18. Alex Rins (E), Yamaha, 1,096
19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,156
20. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,824
21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,884
22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,907