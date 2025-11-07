KTM-Ass Pedro Acosta (3.): «Pecco ist aufgewacht»

Mit der drittbesten Zeit am Freitag, eine Winzigkeit hinter den Ducati-Stars Alex Marquez und Pecco Bagnaia, hatte Pedro Acosta aus dem Team Red Bull KTM in Portimao einen starken Auftakt ins MotoGP-Wochenende.

0,088 sec trennen die Top-3 nach dem MotoGP-Zeittraining am Freitagnachmittag in Portimao: Wer es in die Top-10 und damit den direkten Einzug ins Qualifying 2 schaffen wollte, musste unter einer halben Sekunde Rückstand zum Schnellsten bleiben.



An der Spitze folgt auf Vizeweltmeister Alex Marquez dessen Ducati-Kollege Pecco Bagnaia, der nach seinen starken Leistungen in Malaysia auch an der Algarve gut ins Wochenende kam, Dritter wurde KTM-Aushängeschild Pedro Acosta.

«Wir haben eine gute Pace an den Tag gelegt», meinte Acosta, der wie alle anderen registrierte, dass die Strecke nicht im besten Zustand und recht wellig ist. «Hier wird viel mit Autos gefahren, es sieht so aus, als hätten alle die gleichen Schwierigkeiten mit instabilen Motorrädern. Bislang war es immer so, dass es sofort lief, wenn ich hierherkam. Jetzt gibt es aber einige Bereiche, wie die Reifenhaltbarkeit und das generelle Gefühl, das wir etwas verbessern müssen. Das gelingt uns inzwischen leichter als zu Saisonbeginn, weil wir die verschiedenen Abstimmungen besser verstehen. Deshalb glaube ich, dass uns am Samstag ein Schritt nach vorne gelingen wird. Aber Alex ist super stark, Pecco ist aufgewacht und Bezzecchi ist nahe dran. Ich erwarte umkämpfte Rennen, hier liegen normalerweise alle eng beisammen.»

Als für sich schwierigsten Sektor bezeichnete Acosta den letzten mit der Hochgeschwindigkeitsrechtskurve, die auf die Start-Ziel-Gerade führt. «In langsamen Kurven ist unser Motorrad sehr gut, in schnellen Kurven nicht ganz so», meinte der WM-Fünfte, der vor dem Wochenende 26 Punkte hinter Bagnaia und 31 hinter dem Gesamtdritten Bezzecchi liegt. «Ich bin mit meinem Bike recht glücklich, wir haben zwei Grundabstimmungen für zwei Richtungen. Ich kenne mein Motorrad, arbeite um die Probleme herum und bin recht schnell.»

Ergebnisse MotoGP Portimao, Zeittraining (7. November):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:37,974 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,030 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, 0,088

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,159

5. Joan Mir (E), Honda, +0,209

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,258

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,328

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,408

9. Pol Espargaro (E), KTM, +0,450

10. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,469

11. Luca Marini (I), Honda, +0,577

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,623

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,624

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,679

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,788

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,900

17. Nicolo Bulega (I), Ducati, +1,012

18. Alex Rins (E), Yamaha, 1,096

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,156

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,824

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,884

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,907