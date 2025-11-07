Oliveira: Spezial-Helm zum Abschied in der Heimat

Pramac-Yamaha-Ass Miguel Oliveira wird beim vorläufigen MotoGP-Abschied in seiner portugiesischen Heimat einen besonders gestalteten Helm tragen, der einige persönliche Botschaften des fünffachen MotoGP-Siegers enthält.

Für Miguel Oliveira wird das vorletzte MotoGP-Wochenende der Saison 2025 in Portimao viele Emotionen bringen. Der 30-Jährige wird wie berichtet ab 2026 im BMW-Werksteam in der Superbike-WM fahren – er tauscht seinen MotoGP-Platz mit dem türkischen Überflieger Toprak Razgatlioglu.

Der Mann aus Almada in der Nähe von Lissabon wird beim kommenden Heim-Event an der Algarve viele enthusiastische Fans hinter sich haben. Oliveira hat sich dafür auch etwas überlegt: Für seinen vorläufigen Abschied auf heimischem Boden in der MotoGP-WM gibt es optisch eine Besonderheit. Oliveira wird mit einem speziell lackierten Helm ausrücken.

Der Helm wurde mit einigen persönlichen Botschaften des fünffachen MotoGP-Siegers gestaltet. So befindet sich auf der Rückseite ein Porträt-Foto von Oliveira aus seiner frühen Rennsport-Zeit in der spanischen Nachwuchs-Formel. Dazu wurde der Spruch «Ein Junge, der glaubte» unter das Foto gesetzt, inklusive einer kleinen 44 und seiner aktuellen Startnummer 88. Im Bereich der Schläfen dürfen für das Heim-Event auch die portugiesischen Landesfarben nicht fehlen.

Dazu ist auf einer Seite ein Miguel-Schriftzug in Kinderschrift zu finden. «Ein besonderes Rennen verdient einen besonderen Helm. Der Helm enthält alle Elemente, die meinen Traum – den Traum eines kleinen Buben – symbolisieren, der sich erfüllt hat», erklärte Oliveira. «Die Sterne symbolisieren die Nacht, die Rennstrecke den Tag.» Oliveira, der in der Saison 2020 in Portimao mit seinem MotoGP-Sieg zum portugiesischen Nationalhelden wurde, wohnt mit seiner Frau und den zwei Kindern mittlerweile in Italien.