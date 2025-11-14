Fernandez über Toprak: Es gibt nichts zu diskutieren!

In Vorbereitung des wichtigen MotoGP-Tests nach dem Valencia-Finale schickt Yamaha erneut August Fernandez mit der V4-Yamaha in Rennen. Der Spanier über ein komplett neues Chassis – und Toprak Razgatlioglu.

Nach den MotoGP-Events in Misano und Malaysia ist Yamaha-Testpilot Augusto Fernandez auf dem Circuito Ricardo Tormo von Valencia bereits zum dritten Mal mit der neuen V4-Yamaha aktiv. Mittlerweile hatten alle Yamaha-Piloten inklusive Neuzugang Toprak Razgatlioglu die Möglichkeit sich mit der Neuentwicklung vertraut zu machen, doch nur Fernandez hat bereits Rennkilometer mit der V4 absolviert.

Offizielle Sprachregelung ist weiterhin: Yamaha matcht die beiden Motorenkonzepte gegeneinander, doch es ist ein offenes Geheimnis, dass die Yamaha M1 mit Reihenvierzylinder am kommenden Sonntag ihren letzten Auftritt haben wird – danach werden sich alle Anstrengungen um den V4-Prototyp drehen.

Den Valencia-GP bestreitet Augusto Fernandez mit einer neuen Ausbaustufe der V4-M1. Fernandez bestätigte vor der ersten Session: «Yamaha hat gut und schnell reagiert und nach dem Auftakt mit dem Motorrad in Misano ein neues Chassis entwickelt. Das konnte ich bereits im Vorfeld in Aragon testen – und nun im Rennbetrieb.»

Der Testpilot der Japaner über die Anforderungen der Evolution: «Abgesehen davon, dass die gesamte Maschine noch nicht ausentwickelt ist, ging es darum, die Leistung auf der Strecke zunächst über das Chassis zu erhöhen. Das Motorrad ist schnell, aber noch nicht schnell genug. Ein Problem war, das Bike fuhr sich komplett anders, sobald die Reifen den ersten Drop hatten. Ich denke hier haben wir jetzt eine deutliche Verbesserung.»

Fernandez zu seiner Mission: «Wenn sich das Chassis beim Finale bewährt, dann werden damit auch die anderen Piloten beim Test am Dienstag arbeiten können. Für mich sind die Rennen wieder reine Tests.»

Den Vorabtest in Aragon fuhr der Moto2-Champion des Jahres 2022 an der Seite von Toprak Razagatlioglu, der sich auf der V4-Yamaha auf sein offizielles MotoGP am kommenden Dienstag vorbereitete. Zeit um sich ein erstes Bild des neuen Kollegen im Yamaha-Lager zu machen: «Ich denke aus der Sicht von allen war es ein sehr erfolgreicher erster Test. Er ist sehr gut gefahren – dass es keine Diskussion über sein riesiges Talent gibt ist klar. Das gilt auch für seine große Stärke, das Bremsen. Er weiß, wie man Zeit auf der Bremse holt – dennoch ist es ein anderes Fahren mit dem MotoGP-Bike und er wird auch anders bremsen.»

Fernandez weiter: «Ein Test ist immer etwas anderes, die Testpiloten waren langsamer als beim GP-Wochenende auch wegen den Bedingungen, aber Toprak war nahe dran. Für ihn wichtiger als das Bike selbst, waren die Reifen. Sich mit dem Michelin-Reifen vertraut zu machen, speziell mit dem Vorderreifen, dass stand für ihn ganz oben.»