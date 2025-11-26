100 km der Champions: Die Gäste bei Rossis Spektakel

46 Fahrer aus den verschiedensten Rennserien werden beim «100 km dei Campioni» dabei sein

Am kommenden Wochenende findet die elfte Ausgabe der «100 km dei Campioni» auf der Offroad-Ranch von MotoGP-Ikone Valentino Rossi statt. Die Teilnehmerliste ist auch in diesem Jahr prominent bestückt.

Die «100 km der Champions» von MotoGP-Legende Valentino Rossi finden bereits zum elften Mal auf dem Gelände der VR46-Akademie in Tavullia statt. Dieses Mal jedoch zu einem ungewohnten Termin – nämlich am 28. und 29. November. In den letzten Jahren fand das Rennen immer im Januar statt.

Ins Leben gerufen wurde das spektakuläre Flat-Track-Rennen nicht etwa als reines Spaßevent für Rennsport-Pensionisten, sondern als «Scharfmacher» für die aktiven Profis der VR46-Struktur vor den anstehenden Wintertests. Beim prestigeträchtigen Langstreckenrennen über 100 Kilometer wird in Teams gefahren – mit zwei Piloten auf dem großen Flat-Track-Kurs mit einer Rundenlänge von 2,5 km.

Auch in diesem Jahr hat Gastgeber Rossi hochrangige Gastfahrer aus diversen Rennserien auf seine Ranch eingeladen. Die am 26. November veröffentlichte Teilnehmerliste beinhaltet wieder viele Top-Asse aus der Motorrad-Weltmeisterschaft, aber auch aus anderen Rennserien.

Genannt sind neben Valentino Rossi die Fahrer der VR46-Akademie Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Celestino Vietti, Matteo Gabarrini, Lorenzo Pritelli und Andrea Migno. Franco Morbidelli muss dieses Mal wegen einer Verletzung verzichten.

Weitere Teilnehmer aus dem MotoGP-Fahrerlager sind Pedro Acosta, Jack Miller und Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez.

Auch viele Fahrer aus der Moto2-WM werden beim legendären Event dabei sein. Allen voran Weltmeister Diogo Moreira, der Sieger der 10. Jubiläumsausgabe im Januar 2025. Die Intact-Piloten Manuel Gonzalez und Senna Agius lassen sich den Offroad-Spaß ebenfalls nicht entgehen. Weitere Vertreter aus der Moto2 sind beispielsweise David Alonso, Barry Baltus und Ivan Ortola.

Aus dem Lager der Superbike- und Supersport-WM werden beispielsweise Vize-Weltmeister Nicolo Bulega, Dominique Aegerter, Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra, Mattia Casadei, Niccolo Antonelli und Tito Rabat nach Tavullia reisen.

Die Road-Racing-Abteilung wird durch die Tourist-Trophy-Sieger Dean Harrison und Davey Todd vertreten. TT-Ikone Guy Martin wird ebenfalls dabei sein.

Neben weiteren Fahrern aus nationalen Rennserien ist auch Motocross-Ass Alessandro Lupino beim «100 die Campioni» mit von der Partie. Insgesamt haben 46 Fahrer gemeldet – eine mehr als passende Anzahl.