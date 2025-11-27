Vorbereitung auf 2026: Black Friday für MotoGP-Fans

Der Black Friday macht auch vor den MotoGP-Fans nicht halt

Nach der Saison ist vor der Saison: MotoGP-Fans können noch bis 30. November von vergünstigten Angeboten profitieren. Rabatte gibt es auf Merchandise-Artikel, Tickets, Hospitality-Pakete oder den VideoPass.

Die MotoGP-Saison 2025 ist Geschichte. Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist oder sich bereits für die Saison 2026 einrichten möchte, der hat noch bis 30. November die Möglichkeit, auf motogp.com von vergünstigten Preisen zu profitieren. Merchandise-Artikel, Tickets oder der VideoPass sind bei den Black-Friday-Deals zu vergünstigten Preisen erhältlich.

Die vergünstigten Angebote im Überblick:

Neue VideoPass-Nutzer erhalten einen Rabatt von 20 Euro für die MotoGP-Saison 2026. Damit können nächstes Jahr auf motogp.com alle Grands Prix live mitverfolgt werden. Neue Abonnenten erhalten zudem den Zugriff auf Archivmaterial, einschließlich den GP-Klassikern aus den 1990er Jahren.

Wer die Rennwochenenden vor Ort miterleben will, kann über 30 Prozent beim Ticketkauf sparen. Wer mit den Teams und Fahrern auf Tuchfühlung gehen möchte, der sichert sich ein Hospitality-Paket. Dieses ist im Zuge der Black-Friday-Deals um 10 Prozent günstiger als sonst.

Ausgewählte Merchandise-Artikel werden mit bis zu 70 Prozent Rabatt angeboten. Bis zu 40 Prozent günstiger sind die historischen «MotoGP-Authentics-Artikel» erhältlich. Das Angebot reicht von gebrauchten Knieschleifern über Kunstwerken bis hin zu signierten Fotos.

Auch das offizielle Videospiel MotoGP 25 ist mit einem Rabatt von bis zu 50 Prozent erhältlich.

Die Black-Friday-Deals gelten noch bis 30. November. Hier geht es zu den Angeboten auf motogp.com.