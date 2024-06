Frauen-WM live und kostenlos bei ServusTV und YouTube 05.06.2024 - 07:11 Von Kay Hettich

© WorldSBK Bewegte Bilder der Frauen-WM werden online verbreitet

Die neue Women’s Circuit Racing World Championship steht in den Startlöchern. Wenn die Teilnehmerinnen in wenigen Tagen auf dem Misano World Circuit die ersten Rennen ausfahren, sind sie kostenlos via Streaming zu sehen.