Edgar Mielke betont: «Frauen-WM – längst überfällig»

An diesem Wochenende ist auf dem Misano World Circuit in Italien der Auftakt der neuen Motorrad-WM für Frauen. SPEEDWEEK.com fing zahlreiche Meinungen aus dem IDM-Fahrerlager ein.

«Frauen-WM – längst überfällig, dass das passiert», bringt es Kommentator Edgar Mielke auf den Punkt. «Und dass es mit Lucy Michel ein Kind der IDM ins starke Fahrerfeld geschafft hat, ist super. Ich hoffe, dass möglichst viele deutsche Fans die Daumen drücken und zugucken. Lucy traue ich sehr viel zu. Ein Podestplatz wäre ein Traum. In Anbetracht der Tatsache, dass es keine deutschen Fahrer mehr in den drei MotoGP-Klassen gibt, ist das Engagement von Lukas Tulovic in der MotoE und jetzt auch Lucy in der Frauen-WM von extremer Wichtigkeit und Bedeutung.»

«Ich finde es gut, dass es jetzt eine Frauen-WM gibt, und werde mir das im Livestream anschauen», sagt Smilla Göttlich. «Ich habe einige Frauen schon persönlich kennengelernt und weiß, wie schnell die sind. Ich hoffe, dass es spannende Rennen werden. Natürlich drücke ich Lucy und auch Lena besonders die Daumen.»

«Ich bin gespannt, wie sich die neue Klasse präsentiert», überlegt IDM-Pilot Marco Fetz. «Ich halte es auf jeden Fall für eine super Idee und auch die geeignete Plattform für die Frauen-WM. Natürlich drücke ich meiner ehemaligen Boxen-Nachbarin Lucy Michel die Daumen. Ich denke, sie ist gut vorbereitet und kann hoffentlich ihr Potenzial zeigen. Mit Lauxi hat sie einen Mann an ihrer Seite, der genug Erfahrung im Rennsport hat.»

IDM-Manager Normann Broy ergänzte: «Es freut mich sehr, dass mit Lucy Michel, Adela Ourednickova und Mia Stenseth Rusthen gleich drei Fahrerinnen in der neuen Weltmeisterschaft starten, die auch in der IDM ihren Weg gegangen sind. Dies zeigt das hohe Niveau in der IDM Supersport 300. Ich denke, dass sich die drei im internationalen Vergleich nicht verstecken müssen und Lucy hat auch schon beim Auftakttraining gezeigt, dass mit ihr auf den vorderen Plätzen zu rechnen ist. Mit dem sehr professionellen Team um Stefan Laux, den wir noch sehr gut aus der IDM kennen, sollten die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Saison geschaffen sein.»

«Grundsätzlich finde ich, dass es für die Frauen eine gute Gelegenheit ist, um endlich auch mal gesehen zu werden», hält Lucy Glöckner fest. «Und vielleicht dadurch auch mehr unterstützt werden. Ich halte die neue Serie für die bestmögliche Alternative für Frauen. Vielleicht hätte ich mir das auch früher mal gewünscht, um einfach mal andere Wege einschlagen zu können. Natürlich freue ich mich für Lucy, dass sie daran teilnehmen und ihr Potenzial zeigen kann. Was sie auch tun wird. Ich habe ein wenig den ersten Test verfolgt. Wenn sie weiter dran arbeitet und dranbleibt, dann wird sie sehr gute Erfolge haben. Ich drücke ihr die Daumen und werde das Ganze auf jeden Fall aus dem Hintergrund verfolgen. Auch aus reiner Neugier, wie die ganze Sache so weitergeht. Vielleicht auch mit dem Gefühl, hier und da ein bisschen Neid zu verspüren, weil es diese Gelegenheit früher nicht gab. Ich bin trotzdem zufrieden, wie es bei mir gelaufen ist.»

Rennfahrer Patrick Hobelsberger: «Lucy ist mit Sicherheit super dabei. Ich habe schon die Tests verfolgt. Ich hoffe auch, dass sie alles Glück der Welt hat. Denn wir brauchen sowieso mal wieder Deutsche, die nachkommen. Aktuell kommt ja kaum irgendwas nach. Ich denke auf alle Fälle, dass man mit so einer Meisterschaft, wenn man mit einer guten Deutschen einsteigt, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Theoretisch habe ich ein sehr gutes Gefühl. Praktisch hoffe ich, dass sie das Glück hat, das den Deutschen in der Vergangenheit öfters mal gefehlt hat.»

Teamchef Carsten Freudenberg: «Prinzipiell bin ich natürlich froh, wenn es diese Women’s WM gibt, dass da auch eine deutsche Beteiligung dabei ist. Lucy hat sich das verdient. Sie hat in den letzten Jahren immer bewiesen, dass sie in den Nachwuchsserien mit vorne dabei war und sich auch gegen die Jungs immer behauptet hat. Auch im R3-Cup war sie gut dabei. Von daher eine schöne Sache. Ich denke, dass sie in der Lage sein wird, um die Top-5 mitzufahren. Das würde ich ihr wünschen.»

Luca Grünwald: «Ich finde es cool, dass es jetzt mit der Frauen-WM losgeht. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Es wurde eine coole Plattform geschaffen, auf der sich die Mädels präsentieren können. Das ist eine neue Sache in unserem Sport und da muss man genau hinschauen, wie es läuft und wie sich das entwickelt. Die Lucy ist eine sehr gute Rennfahrerin und ich schätze, dass sie die Chance hat, weit vorne mit dabei zu sein. Ich wünsche ihr alles Gute und werde mir das schön von der Couch aus anschauen. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ich denke, dass es in der aktuellen Zeit richtig ist, dass man in die Richtung der Frauen-WM geht. Jetzt sind genügend Starterinnen dabei und man hat ein großes Feld.»