Sara Sanchez (26): «Ziel ist der Frauen-WM-Titel»

Mancher Motorsport-Fan hatte Sara Sanchez für die neue Frauen-WM möglicherweise nicht auf dem Radar, doch die Spanierin hat nicht ohne Grund beim Debüt der WorldWCR in Misano zwei Podestplätze eingefahren.

Nach dem ersten Saisonmeeting der WorldWCR scheint klar, dass zumindest das erste Jahr von Pilotinnen aus Spanien dominiert sein wird. In beiden Rennen nahmen Maria Herrera, Ana Carrasco und Sara Sanchez die Podestplätze ein. Während die beiden erstgenannten aus gemischten Weltmeisterschaften bekannt sind, ist die 26-jährige Sanchez weniger Fans ein Begriff.

Die Spanierin fuhr 2023 die italienische Supersport-300-Serie und belegte den zehnten Rang. 2020 und 2021 bestritt sie auch Gaststarts in der Weltmeisterschaft. Sie nahm auch erfolgreich an der Women's European Championship teil. In den Anfängen kämpfte sie mit dem Mini-Bike erfolgreich unter anderen gegen die heutigen MotoGP-Stars Jorge Martin und Fabio Quartararo.

In Misano fuhr die Terra&Vita-Pilotin die Plätze 3 und 2 ein, nur 0,9 und 0,1 sec hinter Doppelsiegerin Maria Herrera. Sanchez formuliert ihr Saisonziel selbstbewusst.

«Ich bin davon ausgegangen, dass ich in beiden Rennen aufs Podium fahren kann. Mein Ziel ist ganz klar der WM-Titel, mindestens aber konstant in den Top-3 zu sein», betonte sie. «Im zweiten Rennen hatte ich in der letzten Runde Maria bereits überholt, aber sie konterte in der letzten Kurve – sie war dort sehr schnell. Es gibt also Bereiche, an denen ich arbeiten und verbessern muss. Wegen der Hitze lief der Motor nicht so gut, aber das war für alle dasselbe.»

Übrigens: Das Sanchez-Team Terra & Vita 511 withU Racing setzt den Gedanken, Frauen im Motorsport zu fördern, seit Jahren konsequent um. Jede Position im Team ist weiblich besetzt. Das Team ist eine bunt gemischte Truppe und unter anderen besetzt mit einer Bauingenieurin und einer Ärztin.

In der Gesamtwertung belegen sich Sanchez und Carrasco mit identischen 36 Punkten die Plätze 2 und 3.