Misano, Lauf 2: Herrera siegt – Carrasco nur Dritte

Auch das zweite Rennen der WorldWCR in Misano wurde von Maria Herrera gewonnen, aber Sara Sanchez lieferte ihr einen harten Kampf. Für Ana Carrasco blieb nur Platz 3 auf dem Podium. Michel und Kemmer in den Punkten.

Analog zu den beiden Supersport-Serien wird auch in der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – die Startaufstellung für den zweiten Lauf geändert. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole.

Für Misano kam hinzu: Die am Samstag gestürzten Mia Rusthen und Jessica Howden wurden rennuntauglich erklärt. Beide erlitten eine Gehirnerschütterung, wobei es die Norwegerin deutlich schlimmer erwischt hat, die sich zur Behandlung im Krankenhaus befindet. Die Neuseeländerin, die ebenfalls kurzzeitig in der Bufalini-Klinik war, ist putzmunter im Fahrerlager anzutreffen.

Von der Pole-Position ging Ana Carrasco ins Rennen, die erste Startreihe komplettierten ihre Landsfrau Sara Sanchez sowie die Italienerin Roberto Ponziani. Superpole und Lauf-1-Siegerin Maria Herrera rückte auf Position 4 nach hinten. Die Deutsche Lucy Michel startete von Position 11, die Österreicherin Lena Kemmer vom zwölften Platz.

Vorn setzten sich die schnellen Spanierinnen erwartungsgemäß ab. Neben Carrasco und Herrera waren das Sara Sanchez und Beatrize Neila. Das Verfolgerfeld wurde von Roberta Ponziani angeführt.

Nach sechs von zwölf Runden lag das Quartett an der Spitze noch innerhalb einer Sekunde, Führungsarbeit leisteten aber nur Carrasco und Herrera. In der zweiten Rennhälfte mischte zunehmend auch Sanchez im Kampf um den Sieg mit.

Am Ende setzten sich Herrera und Sanchez ein wenig ab und machten den Sieg unter sich aus. In der letzten Runde wechselten die beiden Spanierinnen mehrfach die Positionen, aber Herrera setzte sich durch und holte sich auch den zweiten Sieg. Hinter Sanchez musste Carrasco hart für den dritten Platz kämpfen und setzte sich mit nur 0,047 sec gegen Neila durch.

Ein recht einsames Rennen fuhr die Sächsin Luca Michel auf Platz 11 ins Ziel. Mehr zu tun hatte die Österreicherin Lena Kemmer, die sich zeitweise von Platz 18 bis auf die zwölfte Position nach vorn kämpfte.

So lief das Rennen:

Start: Carrasco vor Herrera, Sachez und Neila in die erste Kurve. Ponziani Fünfte. Michel auf 12, Kemmer 18.



Runde 1: Die Top-4 innerhalb 0,4 sec, Ponziani mit 0,9 sec Rückstand auf Platz 5.



Runde 2: Herrera zieht aus dem Windschatten und einer 1:49,441 min an Carrasco vorbei in Führung. Mit Respektabstand von 2,1 sec auf die Top-5 die Chilenin Isis Carreno. Michel und Kemmer weiter auf 11 und 18.



Runde 3: Carrasco wieder vorn, Neila (4.) in 1:48,843 min die schnellste des Quartetts.



Runde 4: Ponziani (5.) fällt um 2,4 sec ab, Carreno (6.) liegt 5,2 sec zurück.



Runde 5: Carrasco in 1:48,786 min die schnellste Lady, aber die Top-4 fahren auf Augenhöhe. Michel (+16 sec) einsam auf Platz 11. Kemmer (17.) kämpft in einer Gruppe um Platz 15.



Runde 6: Herrera wieder vorn, die Lauf-1-Siegerin hat 0,5 sec Vorsprung auf Carrasco.



Runde 7: Neila schließt in 1:48,537 sec die kleine Lücke. Kemmer auf 15.



Runde 8: Erstmals führt Sanchez das Rennen an. Madrigal aus Mexiko gestürzt.



Runde 9: Herrera sucht ihr Heil in der Flucht, doch sie wird wieder eingefangen. Sanchez in 1:48,320 min die Schnellste – und Carrasco auf Platz 4.



Runde 10: Herrera und Sanchez setzen sich von Carrasco und Neil ab. Sanchez in 1:48,206 min wieder schneller. Kemmer hat sich auf Platz 12 vorgearbeitet.



Runde 11: Herrera und Sanchez kämpfen um den Sieg. Neila in 1:47,961 min vorbei an Carrasco auf Platz 3!



Letzte Runde: Herrera sichert sich den Sieg vor Sanchez und Carrasco. Sturz von Liu spült Michel auf Platz 10, dahinter Kemmer als Zwölfte.