Ana Carrasco (27): «Muss damit zufrieden sein»

Mit Platz 2 im ersten Rennen der neuen Frauen-Weltmeisterschaft in Misano konnte Ana Carrasco leben, nicht aber mit Platz 3 im zweiten Lauf. Warum die als Favoritin gehandelte Spanierin nicht um den Sieg kämpfen konnte.

Nach dem Saisonauftakt der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – in Misano sehen wir die Kräfteverhältnisse etwas klarer. Als Doppelsiegerin hob sich Maria Herrera ab. Im ersten Rennen setzte sich die 27-Jährige gegen Ana Carrasco durch, im zweiten Lauf gegen Sara Sanchez.

Für manche Beobachter war es überraschend, dass Sanchez und Beatriz Neila auf Augenhöhe mit Carrasco und Herrera fuhren.

«Ich hatte damit gerechnet, und auch Ponziani hatte ich für den Sieg auf der Rechnung. Uns fünf halte ich für die besten Fahrerinnen im Feld. Das liegt auch am Motorrad, denn man kann damit schwierig den Unterschied ausmachen», sagte Carrasco im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Und es gibt weitere Fahrerinnen, die wirklich gut sind, aber das Level einer Weltmeisterschaft nicht gewohnt sind. Ich gehe davon aus, dass sie im Laufe der Saison stärker werden und wir am Ende sieben oder acht Pilotinnen sind, die um die Podestplätze kämpfen werden.

Für Carrasco, die als Weltmeisterin der 300er-WM im Jahr 2018 Geschichte schrieb, war der zweite Lauf eine Enttäuschung. Mit dem klaren Ziel, die Debüt-Saison zu gewinnen, musste sich die Evan Bros-Pilotin mit Platz 3 begnügen.

«Dafür habe ich hart kämpfen müssen. Ich hatte Probleme mit dem Vorderreifen und massives Chattering, vor allem im letzten Sektor, also war das das Maximum, das ich heute erreichen konnte», gab die Spanierin zu. «Gleich zu Beginn merkte ich, dass ich nicht das gleiche Selbstvertrauen wie am Samstag hatte und es mir schwerfiel, ein gewisses Tempo zu halten. Zwei Runden vor Schluss überholte mich Neila und wir verloren Zeit und Boden auf das Führungsduo. Ich wollte die Lücke in der letzten Runden noch einmal zufahren, aber dann überholte sie mich erneut und es war nicht mehr möglich als der dritte Platz.»

Carrasco weiter: «Ich bin damit nicht wirklich zufrieden, aber mit zwei Podestplätzen in die Saison zu starten, ist wiederum auch nicht so schlecht. Es ist immer schön, auf dem Podium zu stehen, und ich habe das Gefühl, dass ich alles gegeben habe: Wir müssen zufrieden sein, aber das Team und ich wollen mehr. Also werden wir uns mehr anstrengen, um das Ziel zu erreichen.»