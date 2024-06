Emily Bondi: Unerträgliche Schmerzen, ein WM-Punkt

Dass Emily Bondi am Debüt der neuen Frauen-WM in Misano teilnehmen konnte, kann man nur als Wunder bezeichnen. Mit einem nicht verheilten Bruch im Knöchel biss die Französin auf die Zähne und holte einen WM-Punkt.

Kaum jemand glaubte daran, dass Emily Bondi am Rennwochenende der WorldWCR in Misano in der Startaufstellung stehen würde. Denn die 23-Jährige war Anfang Mai beim Training gestürzt und hatte sich das Sprunggelenk links gebrochen. Der Bruch sollte auf natürliche Weise heilen, doch das hätte bis zu vier Monate gedauert. Erst Mitte Mai entschied sie sich zur Operation und verpasste den Cremona-Test.

Auf Gehhilfen erschien Bondi in Misano und stellte sich am Donnerstag den Rennärzten. Überraschend erhielt sie die Erlaubnis, das freie Training zu bestreiten und danach für das gesamte Wochenende. «Obwohl der Bruch nicht verheilt ist, erhielt ich die Freigabe», freute sich Bondi. «Ich muss Misano als Experiment ansehen, auf dem Weg, mein bestes Niveau wieder zu erreichen und zu 100 Prozent fit zu werden. Es ist schwer zu akzeptieren, dass man verletzt ist, aber glücklich, dass man da ist!»

Das erste Rennen, das nach Stürzen von Mia Rusthen und Jessica Howden zweimal abgebrochen und neu gestartet wurde, beendete die YART Zelos Black Knights-Pilotin auf Platz 15. Es kam ihr entgegen, dass am Ende nur fünf Runden gefahren wurden. «Der erste Punkt in einer Weltmeisterschaft schmeckte süß, denn selbst mit einem Bruch konnte ich das erreichen», schmunzelte Bondi. «Und ich weiß, dass ich weit von dem entfernt bin, wo ich vor meiner Verletzung war. Aber es kommt langsam zurück und das kann für den Rest der Saison nur vielversprechend sein.»

Weitaus schwieriger verlief der zweite Lauf über die volle Renndistanz von zwölf Runden. «Bis zur letzten Minute vor dem Start hatte ich Zweifel, ob ich teilnehmen würde. Ich habe mich dann durchgerungen, alles zu geben und es zu versuchen», gab sie zu. «Fehler beim Schalten wegen unerträglicher Schmerzen im Knöchel zwangen mich dazu, die Strecke zu verlassen, um die anderen und mich nicht zu gefährden. Am Ende war es ein positives Wochenende mit einem WM-Punkt. Jetzt geht die Rehabilitation weiter, um für Donington in besserer Form zu sein.»

Bis zum zweiten Saisonrennen vergehen vier Wochen. Bondi wird daher in Donington Park in einer deutlich besseren Verfassung auftreten können.