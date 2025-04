Lucy Michel über WM-Test: 1 sec schneller als 2024

Die schnellsten Frauen der Welt müssen nicht mal mehr eine Woche warten, bis es im Rahmen der Frauen-Weltmeisterschaft WorldWCR in Assen erstmals um Punkte geht. Mit am Start auch die einzige Deutsche.

Bevor es für die Teilnehmerinnen der WorldWCR ab dem 11. April mit dem Start in die Saison 2025 losgeht, gab es das erste Zusammentreffen in der letzten Woche im italienischen Cremona. Die Yamaha R7 wurden zugelost und die Frauen hatten zwei Tage Zeit, um sich vor dem ersten Rennen den letzten Schliff zu verpassen.

Maria Herrera (Klint Forward Racing Team) war am zweiten und letzten Tag des WorldWCR-Tests auf dem Cremona Circuit die Schnellste mit einer Zeit von 1:40,503 min. Die Fleißigste war aber Lucy Michel (TSL-Racing), die einzige verbliebene deutschsprachige Pilotin im zweiten Jahr der WM und die insgesamt 94 Runden absolvierte. Herrera klärte in ihrem anschließenden Statement nicht nur über die technischen Fortschritte auf, sondern brachte ihre Leistung vor allem mit ihrem wiedergewonnen Selbstvertrauen in Zusammenhang.

Auch Lucy Michel kann stolz auf das bisher Erreichte sein. War im Vorjahr noch alles neu für die von Stefan Laux betreute Frau aus Sachsen, konnte sie inzwischen mit mehr Erfahrungen aus einem Jahr WM nach Italien reisen. «Die Bedingung waren gut», erzählt sie, «es war sonnig und warm. Leicht ist es natürlich nie, aber man wächst mit der Situation.» Und auch nach den zwei Testtagen und fast 100 Runden war Michels wieder um ein Stück schlauer.

«Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnis», meinte sie nach getaner Arbeit, «wenn man sieht, wie viel die anderen schon trainiert haben. Auf jeden Fall bin ich bereit für den Saisonstart.» Tauchte Michel am ersten Tag noch als Neunte in der Zeitenliste auf, war die Verbesserung am zweiten Tag nicht ganz so üppig ausgefallen und es wurde in der Gesamtabrechnung Rang 12. «Ich fand sie gut», versicherte sie nach ihrer Bestzeit von 1:42,518 min, «ich war eine Sekunde schneller als meine schnellste Zeit letztes Jahr.»

Nach einem Wochenende Pause richtet sich der Fokus nun auf den Auftakt im niederländischen Assen am nächsten Wochenende. «Assen ist eine schöne Strecke», versichert Lucy Michel, «wir werden sehen, wie es läuft auf der R7.»

Ergebnis WorldWCR Tag 1

1. Beatriz Neila (Ampito Crescent Yamaha) 1:40,545 min

2. Maria Herrera (Klint Forward Racing Team) 1:40,750 min

3. Roberta Ponziani (Klint Forward Racing Team) 1:41,016 min

4. Sara Sanchez (Terra & Vita GRT Yamaha Team) 1:41,687 min

5. Pakita Ruiz (PR46+1 Racing Team) 1:41,792 min

9. Lucy Michel (TSL-Racing) 1.42,528 min

Ergebnis WorldWCR Tag 2

1. Maria Herrera (Klint Forward Racing Team) 1:40,503 min

2. Beatriz Neila (Ampito Crescent Yamaha) 1:40,737 min

3. Roberta Ponziani (Klint Forward Racing Team) 1:40,811 min

4. Astrid Madrigal (Pons Italika Racing FIMLA) 1:41,333 min

5. Jessica Howden (Team Trasimeno) 1:41,611 min

12. Lucy Michel (TSL-Racing) 1:42,518 min