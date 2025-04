Highsider-Crash von Lucy Michel: Die Rippen schmerzen

Das erste Rennen der Motorrad-Frauen-WM-Saison war für die Deutsche Lucy Michel ziemlich kurz. Sie stürzte in der fünften Runde, kann nach der medizinischen Untersuchung aber Entwarnung geben.

Kein Auftakt nach Maß für Lucy Michel: Im ersten Rennen der Frauen-WM stürzte die 20-jährige Erzgebirgerin bereits in der fünften von zwölf zu fahrenden Runden und wurde danach zum obligatorischen Check ins Medical-Center gebracht.

Dieses konnte sie schnell wieder verlassen und stellte sich sogleich den Fragen von SPEEDWEEK.com – natürlich als Erstes nach ihrem Gesundheitszustand. «Bei mir ist alles gut so weit. Gleich nach dem Sturz habe ich keine Luft bekommen, weil ich auf meine Rippen gefallen bin. Ich habe eine Rippenprellung, aber es wird langsam wieder besser mit dem Atmen», sendete sie sofort positive Signale.



Sonntagfrüh muss sie zwar zu einem weiteren Medizin-Check, ist aber guter Dinge, diesen zu bestehen. «Ich fühle mich wohl und von meiner Seite spricht nichts gegen einen Start.»



Zum Unfallhergang berichtete sie, dass ihr in Kurve 11 das Hinterrad weggerutscht sei und sie einen kleinen Highsider hatte. «Ich weiß aber nicht wirklich, ob ich sehr hoch in der Luft war. Ich bin der Meinung, dass er relativ flach war. Das ging so schnell, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen», erklärte sie.



Nun ist das natürlich nicht der Saisonauftakt, wie man ihn sich vorstellt. «Im Moment habe ich zwar ein paar Tränen in den Augen, aber für Sonntag ist meine Motivation umso größer und es wird wieder angegriffen», hielt sie fest. Von Startplatz 9 hat sie eine gute Ausgangslage.