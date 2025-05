Cremona, Qualifying: Konkurrenz nahe an Herrera dran

Maria Herrera beendete den Freitag der Frauen-Weltmeisterschaft (WorldWCR) in Cremona als Schnellste und qualifizierte sich für Startplatz 1. Lucy Michel aus dem deutschen Team TSL wurde Zehnte.

Im einzigen freien Training am Freitagmorgen sorgte Maria Herrera mit 1:40,891 min für die Bestzeit. Die Spanierin führt vor den Rennen in Cremona zusammen mit ihrer Landsfrau Beatriz Neila die Frauen-Weltmeisterschaft mit 45 Punkten an, die mit 0,166 sec Rückstand Zweite wurde. Ebenfalls schnell unterwegs war Roberta Ponziani als Dritte, ab Platz 4 lag die Konkurrenz bereits eine Sekunde und mehr zurück. Die einzige Deutsche Lucy Michel (+2,146 sec) aus dem Team TSL wurde Elfte.

Im 25-minütigen Qualifying am frühen Freitagnachmittag schockte Herrera die Gegner bereits in ihrer ersten fliegenden Runde mit 1:40,468 min. An diese Marke kam auch sie selbst nicht mehr heran, doch sie reichte für ihre fünfte Pole-Position in dieser Klasse. Neben ihr qualifizierten sich mit letztlich knappem Rückstand Ponziani und überraschend die Mexikanerin Astrid Madrigal für die erste Startreihe.

Die WM-Dritte Sara Sanchez verbremste sich 3 min vor Schluss am Ende der langen Gegengerade und fiel im Kiesbett harmlos um – nur Startplatz 5. Links und rechts neben ihr stehen in Reihe 2 Neila und die Neuseeländerin Avalon Lewis.



Lucy Michel landete mit knapp 2 sec Rückstand auf Platz 10 und steht damit in Startreihe 4.



Ihre Rennen bestreiten die Frauen am Samstag und Sonntag in Italien jeweils ab 12:45 Uhr.



