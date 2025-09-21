Maria Herrera: Kampfansage für das Frauen-WM-Finale

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Kay Hettich
Mit nur sechs Punkten Vorsprung auf Beatriz Neila steht WM-Leaderin Maria Herrera bei nur noch einem ausstehenden Meeting der WorldWCR 2025 unter Druck.
Als Vizeweltmeister galt Maria Herrera als haushohe Favoritin für den WM-Titel der WorldWCR 2025, doch ein Durchmarsch gelang der Spanierin nicht. Denn das Niveau der Frauen-Weltmeisterschaft ist an der Spitze gestiegen – zuletzt in Magny-Cours kämpften an der Spitze fünf Pilotinnen um den Sieg – und Landsfrau Beatriz Neila ist ebenso konstant wie sie. Tatsächlich ist Neila sogar die einzige Teilnehmerin in dieser Saison, die in jedem Rennen einen Podestplatz erreicht hat!

In Frankreich reduzierte Neila ihren Rückstand auf Herrera auf nur noch sechs Punkte. Der Vorteil liegt daher zwar bei der 29-Jährigen aus Toledo, doch Neila machte deutlich, dass sie keinen Druck verspüre. «Ich bin erst 23 Jahre und habe nicht den Background von Maria», betonte die Madrilenin. «Wenn es nicht reicht, um den Titel zu gewinnen, werde ich dennoch sehr stolz sein.»

Für Herrera hätte es in Magny-Cours schlimmer kommen können. Den Sieg im ersten Lauf rettete sie nur 0,130 sec vor Chloe Jones ins Ziel. «Das Rennen war alles andere als einfach», gab Herrera zu. «Es wurde zu einem echten Katz-und-Maus-Spiel, bei dem jedes Detail und jedes Überholmanöver zählte. Aber ich habe es geschafft, cool zu bleiben und meine Chance zu nutzen.»

Dass sie im zweiten Lauf nicht nur Neila, sondern auch die Engländerin sowie WM-Rookie Lucie Boudesseul nicht besiegen konnte, war ein Rückschlag. «Das war nicht mein bestes Rennen», gab Herrera zu. «Die Windschattenspiele haben mir einen schlechten Streich gespielt, aber ich habe wichtige Punkte für die Meisterschaft nach diesem Rennchaos geholt.»

Die WorldWCR pausiert in Aragón und Estoril und trägt in Jerez vom 17. bis 19. Oktober das Saisonfinale aus. «Jerez ist eine Rennstrecke, die ich sehr mag – dort wird bis zur letzten Runde gekämpft und alles gegeben», kündigte Herrera an.

Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Beatriz Neila (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,314 sec
3. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 0,458
4. Maria Herrera (E) Yamaha + 0,580
5. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 0,657
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 7,659
7. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 10,138
8. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 16,046
9. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 16,761
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 17,565
11. Line Vieillard (F) Yamaha + 25,499
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 25,562
13. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 27,631
14. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 33,626
15. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 40,807
16. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 41,111
17. Lucy Michel (D) Yamaha + 41,744
18. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 57,492
19. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + 58,397
20. Katie Hand (GB) Yamaha + 59,069
21. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + > 1 min
22. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Tayla Relph (AUS) Yamaha
- Madalena Simoes (P) Yamaha
Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Maria Herrera (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,130 sec
3. Beatriz Neila (E) Yamaha + 2,868
4. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 6,937
5. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 7,265
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 14,251
7. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 20,772
8. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 21,222
9. Line Vieillard (F) Yamaha + 28,435
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 28,524
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 28,712
12. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 38,431
13. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 41,128
14. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 42,641
15. Lucy Michel (D) Yamaha + 44,177
16. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 47,738
17. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 48,250
18. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 53,458
19. Madalena Simoes (P) Yamaha + 58,944
20. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 59,520
21. Katie Hand (GB) Yamaha + > 1 min
22. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + > 1 min
23. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Sara Sanchez (E) Yamaha
- Emily Bondi (F) Yamaha
- Sonya Lloyd (USA) Yamaha
Frauen-WM 2025: Stand nach 10 von 12 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Maria Herrera (E) Yamaha 210
2. Beatriz Neila (E) Yamaha 204
3. Roberta Ponziani (I) Yamaha 136
4. Chloe Jones (GB) Yamaha 133
5. Sara Sanchez (E) Yamaha 111
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha 87
7. Pakita Ruiz (E) Yamaha 80
8. Avalon Lewis (NZ) Yamaha 72
9. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 68
10. Tayla Relph (AUS) Yamaha 59
11. Natalia Rivera (E) Yamaha 42
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha 39
13. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 26
14. Ornella Ongaro (F) Yamaha 24
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha 21
16. Lucy Michel (D) Yamaha 18
17. Justine Pedemonte (F) Yamaha 17
18. Emily Bondi (F) Yamaha 15
19. Line Vieillard (F) Yamaha 12
20. Sarah Varon (COL) Yamaha 9
21. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 8
22. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 5
23. Denise Dal Zotto (I) Yamaha 4

