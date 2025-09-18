Kalender der WorldWCR 2026: Sechs Events, lange Pause

Die WorldWCR wird sportlich immer besser, aber es gibt zu wenige Rennen

Der Kalender der Superbike-WM 2026 wurde so früh wie noch nie veröffentlicht, nun stehen auch die Termine der Women's Circuit Racing World Championship fest. Überraschungen gibt es keine, aber Enttäuschungen.

Bereits am 31. Juli veröffentlichte Superbike-Promoter den Kalender für die Saison; zwölf Events finden zwischen Februar und Oktober statt. Während Superbike- und Supersport-WM bei allen Terminen dabei sind, wird die neue Sportbike-WM nur bei acht Meetings starten.

Nochmal zwei Veranstaltungen weniger sind es bei der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR –, die wie erneut nur an sechs Rennwochenenden stattfinden wird. Viele Teilnehmerinnen wünschten sich mehr Runden.

Saisonauftakt der Frauen-WM ist Ende März in Portimão, wo wenige Tage zuvor ein gemeinsamer Test stattfindet. Die Events in Assen, Balaton Park, Misano und Donington folgen jeweils im Abstand weniger Wochen. Bedauerlich ist jedoch die erneut lange Pause bis zum Saisonfinale in Jerez von drei Monaten!