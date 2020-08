Jago Geerts (Yamaha): Corona-Kalender sein Vorteil

MX2-Pilot Jago Geerts arbeitete in den letzten Monaten intensiv an seiner Startschwäche.. Den Restart der Motocross-WM 2020 auf vielen seiner Lieblingsstrecken kann der Yamaha-Pilot kaum erwarten.

Yamaha-Star Jago Geerts zählt 2020 zu den Topfavoriten, wenn es um den WM-Titel der MX2-Klasse geht. Der 20-Jährige konnte bereits in Matterley Basin gewinnen und eine Woche später verhinderte nur ein Startcrash den nächsten GP-Sieg. Aktuell befindet sich der Belgier mit 82 Punkten nur fünf Zähler hinter hinter WM-Leader Tom Vialle (KTM).

Schwachpunkt von Geerts waren in Vergangenheit die Starts. Auch wenn sie nur selten wirklich schlecht waren, so machte sich der Youngster das Leben oft selbst schwer, wenn er nur als Zehnter aus der ersten Kurve kam. Dieses Problem wurde nun intensiv angegangen.



«Wir haben sehr viel an meinen Starts gearbeitet! Letzte Woche in Arnhem hatte ich schon zwei sehr gute Starts und ich hoffe, dass ich das so weitermachen kann. Wir werden es dann in Lettland sehen, auch wenn es dort wieder ein bisschen anders sein wird. Aber im Grunde sollten die Starts besser geworden sein. Mein Speed ist gut, ich fühle mich gut und ich bin bereit zu kämpfen», erzählte der Belgier SPEEDWEEK.com.

Der Rennkalender 2020 bietet dem Sandhasen einen Vorteil, denn es wird im Oktober ganze drei mal in der berühmten Sandhölle von Lommel gefahren.



«Ich denke es wird ein kleiner Vorteil sein. Normalerweise sind wir nur einmal im Jahr in Lommel, deshalb finde ich den neuen Kalender wirklich gut. Außerdem ist es auch mein Heimrennen», gab der Werkspilot zu Protokoll und ergänzte: «Die Strecke in Lettland gehört auch zu meinen Lieblingsstrecken und deshalb freue ich mich darauf! Die Strecke dort hat zwar keinen tiefen Sand, aber sie ist sandig mit einem tollen Layout und wird sehr wellig.»



An den vergangenen beiden Wochenende veranstaltete die niederländische Föderation in Arnhem und Axe zwei Trainingsrennen stattfinden. Dort konnte Geerts bereits zwei weitere Siege einfahren, was seinem Selbstvertrauen für die kommenden Rennen nicht geschadet haben dürfte.