René Hofer (KTM/P3) im Talkessel: Fast ein Heimrennen

Das erste WM-Podium war für Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer überfällig. Im ersten MX2-Lauf führte er über 11 Runden. Im zweiten Lauf fuhr er von P7 bis auf P4 nach vorne und fühlt sich in ausgezeichneter Form.

Das erste WM-Podium war für red Bull KTM Werksfahrer René Hofer überfällig. Der 19-Jährige führte im ersten MX2-Rennen über die Distanz von 11 Runden und konnte Titelverteidiger Tom Vialle auf Distanz halten. «Ich habe den Sieg nicht ganz nach Hause gebracht, aber ich war trotzdem super happy mit dem zweiten Platz. Im zweiten Lauf bin ich von weiter hinten gekommen und habe trotzdem einige Fahrer überholt und bin sehr glücklich mit meiner Leistung heute. Wir haben hart und lange dafür gearbeitet und jetzt haben wir das lange überfällige Podium. Ich freue mich fürs ganze Team. Im Moment bin ich gut in Form und werde versuchen, das auch in den nächsten Rennen umzusetzen.»

Das erste WM-Podium in seiner Karriere war für Hofer auch aus einem weiteren Grund sehr emotional: «Wir haben ja in Österreich nicht wirklich einen Heim-Grand-Prix. Deswegen ist der Talkessel ja so etwas wie mein Heimrennen und ich bin ja auch früher sehr viel in Deutschland gefahren [Anm.: Im Rahmen der ADAC MX Masters]. Und es war besonders schön, auch österreichische Fans an der Strecke zu haben. Die Atmosphäre hier im Talkessel war einfach top. Es waren wieder Zuschauer an der Strecke und im Fahrerlager.»

Das Drama der Zielankunft im ersten MXGP-Rennen hat Hofer im Fahrerlager erlebt: «Ich war gerade beim Mittagessen. Das ist sehr unglücklich gelaufen. Jeffrey hat aus meiner Sicht keine Schuld, aber im Rennen passiert so etwas ziemlich schnell. Grundsätzlich sind wir froh, dass Jeffrey okay ist, denn er ist ja noch mitten im Titelkampf. Ich hoffe auch, dass es bei Jorge nicht so schlimm ausgegangen ist, er konnte ja immerhin noch aufstehen. Nähere Informationen habe ich auch nicht.»

In der MX2-WM verbesserte sich Hofer von P8 auf P7.

Grand Prix-Wertung Grand-Prix Of Germany:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 1-3

3. René Hofer (A), KTM, 2-4

4. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 5-2

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 4-5

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 8-6

WM Stand nach WM-Runde 11:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 448

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 363, (-85)

3. Mattia Guadagnini (I), KTM, 351, (-97)

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 324, (-124)

5. Tom Vialle (F), KTM, 322, (-126)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 290, (-158)

7. René Hofer (A), KTM, 303, (-145)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 301, (-147)