Antonio Cairoli (KTM): Abschiedsrennen im Talkessel

Nach seinem heftigen Crash auf Sardinien war Antonio Cairoli (KTM) schon beim Motocross der Nationen in Mantova nicht fit. Der Crash richtete weiteren Schaden an. Im Talkessel ging es für ihn nur ums Durchkommen.

Als der neunfache Weltmeister Antonio Cairoli (KTM) am Freitag vor dem Deutschland Grand-Prix im Paddock des Talkessels eintraf, war ihm klar, dass das Wochenende für ihn sehr schwierig werden würde: «Ich bin letztes Wochenende zum Motocross der Nationen schon mit starken Schmerzen angetreten, aber ich wollte die Nations unbedingt fahren. Dann bin ich letzte Woche in Mantova gleich im ersten Rennen nach dem Start gestürzt. Das hat meinen lädierten Rippen auch nicht gut getan. Im zweiten Lauf hatte ich dann schon stark mit Schmerzen im Rippenbereich zu tun. Früher hätte ich so etwas schneller weggesteckt, aber inzwischen bin ich auch nicht mehr der Jüngste», kommentierte Cairoli die Situation gegenüber SPEEDWEEK.com. «Mein Körper braucht länger, sich zu erholen. Die Rippen bereiten mir schon noch arge Probleme.»

Im Qualifikationstraining am Sonntag-Vormittag fehlten Cairoli 2,2 Sekunden auf Polesetter Jeffrey Herlings (KTM), doch mit Rang 8 erwischte er noch einen guten Startplatz für die Wertungsläufe.

Nach dem Start zum ersten Lauf mischte der Sizilianer ganz wie zu seinen Glanzzeiten in der Spitzengruppe mit und rangierte im Bereich der Top-4. Die ersten vier Piloten trennten nur wenige Meter. In Runde 5 wurde er von Tim Gajser überholt. Angesichts der Umstände ging Platz 5 für Cairoli bei seiner Abschiedsvorstellung in Deutschland für ihn aber in Ordnung.

«Schon vor dem zweiten Start wusste ich, dass dieser zweite Lauf sehr hart werden würde», erinnert sich Cairoli. «Ich wusste, dass es nur ums Durchkommen geht. Er startete diesmal nur auf P14 und arbeitete sich im Rennen noch auf Rang 10 nach vorne. «Mehr war unter diesen Umständen nicht drin», sagt die Motocross-Legende.

Nach seinem Totalausfall in Riola Sardo fiel Cairoli von Tabellenrang 3 auf 5 zurück. Am Ende sprang für ihn mit den Plätzen 5 und 10 Gesamtrang 7 heraus. Cairoli holte im Talkessel 27 Punkte und rangiert damit weiterhin auf Platz 5. Er hat 62 Punkte Rückstand zu WM-Spitzenreiter Tim Gajser (Honda).

Bei der Zielankunft im Talkessel gab es für Cairoli stehende Ovationen. Das Publikum bedankte sich mit großem Applaus für die zahlreichen Auftritte und 5 Siege des Sizilianers im legendären Talkessel. Seine Siege sind übrigens in der 'Wall Of Fame' verewigt , die anlässlich des Grands-Prix Of Germany feierlich eingeweiht wurde.

Die Siege von Antonio Cairoli im Talkessel:



2017 - Sieger MXGP

2016 - Sieger MXGP

2012 - Sieger MXGP

2009 - Sieger MX1

2007 - Sieger MX2

Ergebnis MXGP Talkessel, Grand-Prix-Wertung:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 3-1

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-2

4. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 6-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 8-5

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 7-6

7. Antonio Cairoli (I), KTM, 5-10

8. Brian Bogers (NL), KTM, 9-7

WM-Stand nach WM-Runde 11:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 415

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 413, (-2)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 407, (-8)

4. Jorge Prado (E), KTM, 384, (-31)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 353, (-62)