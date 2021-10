Nach Horrorcrash: Verletzungsupdate Jorge Prado (KTM)

Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado musste noch in der Nacht zum Montag operiert werden. Die OP verlief gut, aber das wahre Ausmaß der Verletzung ist noch nicht bekannt. Prado hatte sich den Lenker in die Achsel gerammt

Anfangs war nur von einer Fleischwunde und einigen Stichen im Bereich der linken Achselhöhle die Rede. Nun wurde bekannt, dass Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado noch in der Nacht von Sonntag auf Montag operiert werden musste. Er hatte sich beim Aufschlag auf den Boden den Lenker in die Achselhöhle gerammt. «Das wahre Ausmaß der Verletzung kenne ich selbst noch nicht», erklärte der Spanier über die sozialen Medien. «Aber die Operation ist gut verlaufen.»

«Ich danke für die vielen ermutigenden Botschaften und die Sorge um meine Gesundheit, die mich erreicht haben», erklärte er weiter.

Prado setzte sich in der Schlussphase des ersten Laufs gegen die Angriffe seines Teamkollegen Jeffrey Herlings zur Wehr und fuhr Kampflinie. In den letzten Kurven eskalierte der Zweikampf. Prado zog an der Auffahrt zum Zielsprung von links nach rechts, während Herlings seine Spur auf der rechten Seite hielt. In der Luft kam es zur Kollision, so dass beide Fahrer heftig zu Boden gingen. Während Herlings den Unfallort auf eigenen Füßen mit einem angeschlagenen Knie verlassen konnte, musste Prado, der das Rennen mit einem Vorsprung von 14 Hundertstel Sekunden knapp vor Herlings gewonnen hatte, von der Strecke getragen und später vom Medical Center ins Krankenhaus überführt werden.

Der Spanier verpasste also den zweiten Lauf und fiel damit in der WM-Tabelle zurück. Vor dem Rennen in Teutschenthal hatte er einen Rückstand von 12 Punkten, der durch seinen Ausfall im zweiten Lauf auf 31 Punkte angewachsen ist. Ob der Spanier am kommenden Wochenende zu WM-Lauf 12 in Lacapelle Marival (Frankreich) antreten kann, ist momentan weiterhin ungewiss.

WM-Stand nach WM-Runde 11:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 415

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 413, (-2)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 407, (-8)

4. Jorge Prado (E), KTM, 384, (-31)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 353, (-62)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 309, (-106)