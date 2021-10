Vorschau und Zeitplan: Grand-Prix Of Trentino

In der Motocross-WM wird es jetzt richtig spannend. 3 WM-Läufe werden innerhalb einer Woche auf der malerischen Strecke in Pietramurata (Italien) stattfinden und an der WM-Spitze bleibt es spannend.

Am kommenden Wochenende findet im italienischen Pietramurata der 14. Lauf zur Motocross-WM statt. Die Wetteraussichten könnten um diese Jahreszeit kaum besser sein. Es ist Sonnenschein vorhergesagt bei leichter Bewölkung und Temperaturen um 20 Grad. Im Rahmenprogramm finden am Samstag die Wertungsläufe der EMX125 Europameisterschaften under der Damen-WM (WMX) statt.

WM-Leader Jeffrey Herlings konnte durch seinen Sieg beim letzten Rennen in Spanien seinen Lauf 12 Punkte ausbauen. Allerdings dürfte 'The Bullet' bei den Rennen in Trentino einiges an Gegenwehr von Titelverteidiger Tim Gajser (HRC) erwarten. Die slowenischen Fans haben sich bereits auf den Weg in die Dolomiten gemacht. Trentino ist für Gajser so etwas wie ein Heimspiel. Viele seiner Fans werden die ganze Woche dort bleiben und ihn bei allen 3 bevorstehenden Rennen kräftig anfeuern.

Für Antonio Cairoli (Red Bull KTM) wird es eine Art Abschiedstour von den italienischen Fans werden. Er mag die Strecke eigentlich nicht besonders, aber 2017 fuhr er auf dieser Strecke das wahrscheinlich beste Rennen seiner Karriere.

Henry Jacobi (Honda) hat bereits 3 Grands-Prix und das Motocross der Nationen mit einem gebrochenen Querfortsatz eines Rückenwirbels und unerträglichen Schmerzen absolviert. Nach eigenen Angaben geht es ihm inzwischen wieder besser. Jacobi braucht jetzt dringend gute Ergebnisse, denn bei den nächsten Rennen werden die Weichen für das nächste Jahr gestellt.

In Pietramurata wird auch Tom Koch (KTM) wieder am Startgatter stehen und um WM-Punkte kämpfen.

WM-Stand nach WM-Runde 13 von 18:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 505

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 493, (-12)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 490, (-15)

4. Jorge Prado (E), KTM, 440, (-65)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 419, (-86)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 373, (-132)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 352, (-153)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 302, (-203)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 233, (-272)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 220, (-285)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 135, (-370)

...

17. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 112, (-393)

...

28. Tom Koch (D). KTM, 30, (-475)

An der Spitze der MX2-WM geht es zwar nicht ganz so spannend wie in der MXGP-Klasse zu, aber das französische Prestigeduell des WM-Leaders Maxime Renaux (Yamaha) gegen Titelverteidiger Tom Vialle (KTM) wird am Wochenende ganz sicher wieder für Dramatik und Gesprächsstoff sorgen.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder hat beim letzten WM-Lauf in Spanien auf Gesamtrang 10 eine gute Leistung gezeigt und damit auch die Top-10 der WM-Tabelle erreicht. Er wird versuchen, seine Top-10-Platzierung bei den nächsten Rennen abzusichern. Der Abstand zu Ruben Fernandez (Honda) und Platz 9 beträgt inzwischen aber bereits 62 Punkte.

Mit Spannung wird am kommenden Wochenende das Comeback von Brian Hsu erwartet. Außerdem stehen die beiden deutschen Piloten Marnique Appelt (KTM) und Paul Haberland (Honda) am Startgatter.

WM Stand nach WM-Runde 13 von 18:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 535

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 427, (-108)

3. Mattia Guadagnini (I), KTM, 426, (-109)

4. Tom Vialle (F), KTM, 417, (-118)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 395, (-140)

6. René Hofer (A), KTM, 364, (-171)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 362, (-173)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 331, (-204)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 292, (-243)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 230, (-305)

Am Samstag (23. Oktober) finden die Rennen der EMX125 Europameisterschaften und WMX Damen-WM statt. In der WMX125 wird EM-Leader Valerio Lata sein Heimrennen vor italienischem Publikum haben

Trotz ihres heftigen Sturzes in Spanien konnte die neuseeländische Titelverteidigerin Courtney Duncan (Kawasaki) ihren Vorsprung in der WM-Tabelle weiter absetzen und führt nach 5 Rennen mit 16 Punkten Vorsprung. Larissa Papenmeier (Yamaha) hat mit nur 3 Punkten Rückstand auf die Niederländerin Shana van der Vlist (KTM) noch Rang 4 in Reichweite.

EMX125-Tabelle nach Runde 5 von 9:



1. Valerio Lata (I), KTM, 174

2. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 163, (-11)

3. Kay Karssemakers (NL) 158, (-16)

4. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 119, (-55)

5. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 117, (-57)

WMX-Tabelle nach WM-Runde 5:



1. Courtney Duncan (NZL), Kawasaki, 223

2. Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 207, (-16)

3. Nancy van de Ven (NL), Yamaha, 195, (-28)

4. Shana van der Vlist (NL), KTM, 170, (-53)

5. Larissa Papenmeier (D), Yamaha, 167, (-56)

...

18. Anne Borchers (D), Suzuki, 39, (-184)

So können die Rennen in Pietramurata in MXGP-TV.com verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV

Zeitplan MXGP-TV Grand-Prix Of Trentino (MESZ):

Samstag, 23. 10. 2021

11:00 - Studio Show mit Paul Malin

13:05 - WMX Lauf 1

13:55 - EMX125 Lauf 1

15:05 - WMX Lauf 2

16:00 - EMX125 Lauf 2

Sonntag, 24. 10. 2021



09:30 - MX2 Training

10:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)

12:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

13:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

15:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

16:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)