Rene Hofer (KTM/5.): «Mein Speed war gut»

Rene Hofer sicherte sich beim MX2-WM-Lauf in Spanien den fünften Platz.

Österreichs bester Motocross-Rennfahrer Rene Hofer belegte beim Großen Preis von Spanien nahe der Hauptstadt Madrid den fünften Platz. Das Talent aus dem Red Bull KTM Factory Racing Team fuhr mit seiner KTM 250 SX-F auf der schwierigen Rennstrecke von Intu Xanadú Arroyomolinos auf die Plätze 5 und 6.

Die neu errichtete Rennstrecke stellte nach der Piste in Frankreich einen Kontrast für den 13. Lauf der Motocross-Weltmeisterschaft 2021 dar. Gute Wetterbedingungen prägten den erst zweiten Besuch auf der Strecke von Intu Xanadú Arroyomolinos. Der unebene Kurs stellte eine andere Herausforderung für die MXGP- und MX2-Klasse dar.

Der 19-Jährige Oberösterreicher verpasste die Streckenpremiere von Intu Xanadú Arroyomolinos im vergangenen Sommer aufgrund einer gebrochenen Schulter, die damals seine Rookie-Saison in der MXGP-Klasse nach nur vier Rennen beendete.

Rene nutzte das freie Training und das Zeittraining am Sonntagmorgen, um das Streckenlayout kennenzulernen. Im Qualifying fuhr er die zweitbeste Rundenzeit und war nur eine Zehntelsekunde von seiner ersten Pole-Position entfernt. Insgesamt lagen elf Fahrer nur eine Zehntelsekunde auseinander.

Im ersten Lauf erwischte der KTM-Pilot keinen guten Start und fiel auf Rang 10 zurück. Das restliche Rennen nutzte Hofer, um Boden und Plätze gut zu machen. Aufgrund einer Rennunterbrechung erreichte er den 5. Rang und damit seine elfte Top-5-Wertung in dieser Saison.

Im zweiten Rennen war die #711 in der Spitzengruppe dabei und verbrachte die zweite Hälfte des Rennens damit, Ruben Fernandez zu jagen. Durch die Rennunterbrechung konnte Hofer den 6. Rang einfahren und so viele Punkte sammeln. Damit erreichte er den 5. Gesamtrang und sicherte sich Platz 6 in der WM-Wertung.

«Ein solider Tag, nicht mehr und nicht weniger», sagte Hofer. «Es war ein Kampf um die Positionen in der ersten Runde. In beiden Läufen wurde ich von einigen Jungs aufgehalten, sodass ich fast in den Spurrillen stecken blieb und ein paar Plätze verlor. Mein Speed war gut. Ich brauche nicht enttäuscht zu sein. Vielleicht muss ich in der ersten Runde eine bessere Linienwahl treffen. Es war schwierig, bei den Spurrillen in einen Rennfluss zu kommen. Auf jeden Fall gab es ein paar ordentliche Punkte für die Meisterschaftswertung. Am nächsten Wochenende versuchen wir es wieder.»

Hofer muss 31 Punkte auf Jed Beaton aufholen, um noch in die Top 5 der MX2-Wertung zu gelangen. In der nächsten Woche finden gleich drei Rennen rund um das steinige Gelände von Pietramurata im Trentino statt. Die MXGP wird im 3-Tage-Rhythmus auf der Rennstrecke in Norditalien fahren. Das Saisonfinale findet vier Tage später mit zwei Grands Prix in Mantua statt.

Ergebnisse MX2 Spanien 2021

1. Maxime Renaux (F), Yamaha (2-1)

2. Tom Vialle (F), Red Bull KTM Factory Racing (1-3)

3. Jed Beaton (AUS) Husqvarna (4-4)

4. Mattia Guadagnini (I), Red Bull KTM Factory Racing (3-8)

5. Rene Hofer (A), Red Bull KTM Factory Racing (5-6)

Gesamtwertung MX2-WM nach 13 von 18 Rennen

1. Maxime Renaux 535 Punkte.

2. Jago Geerts 427.

3. Mattia Guadagnini 426.

4. Tom Vialle 417.

5. Jed Beaton 395.

6. Rene Hofer 364.