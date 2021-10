Erster Grand-Prix-Sieg für René Hofer (KTM)

Mit einem 4-1-Ergebnis holte der österreichische Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer seinen ersten Grand-Prix-Sieg in Pietramurata (Italien), nachdem Tom Vialle (KTM) in der ersten Runde stürzte und ausfiel.

15. Lauf der Motocross-WM in Pietramurata (Italien): Auch im zweiten MX2-Lauf fiel bereits in der ersten Runde eine Vorentscheidung: Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle gewann den 'holeshot' und kämpfte in der ersten Runde mit WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) um die Spitzenposition. Vialle ging die obere Spitzkehre zu optimistisch an, kollidierte mit Renaux und stürzte. Auch Renaux kam kurzzeitig von der Strecke ab. Beide Piloten konnten weiterfahren, aber wenig später stürzte Vialle erneut und brauchte eine Weile, bevor er sich wieder aufrappelte. Auf eigenen Füßen stapfte er zurück zur Box, aber das Rennen war für den Titelverteidiger vorbei.

Nachdem sich die beiden WM-Protagonisten gegenseitig behinderten, konnte Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer die Gunst der Stunde nutzen, die Führung übernehmen und zu seinem ersten WM-Laufsieg fahren. «Ich bin absolut sprachlos», erklärte der Österreicher nach seinem ersten WM-Laufsieg. Mit einem 4-1-Ergebnis gewann Hofer damit zugleich den Großen Preis von Pietramurata. «Die letzten 10 Minuten waren hart», erinnert sich der Österreicher. «Ich wollte auf jeden Fall fehlerfrei bleiben und jetzt habe ich den ersten Grand-Prix-Sieg geschafft.»

GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder erwischte erneut einen guten Start und hielt sich bis zum Schluss auf Rang 6. Er duellierte sich rundenlang mit Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts. Erst wenige Meter vor dem Zieleinlauf konnte sich Geerts gegen Längenfelder durchsetzen. Brian Hsu (KTM) erreichte auf P17 erneut die Punkteränge.

Nach dem Ausfall von Tom Vialle im zweiten Lauf bleiben die Verhältnisse an der Tabellenspitze vorerst nahezu unverändert. Der 16. Lauf zur Motocross-WM findet erneut im Trentino statt. Ob sich Vialle eine Verletzung zugezogen hat, ist im Moment noch unklar. Zur Übergabe des 'holeshot awards' erschien der Franzose nicht.

Grand-Prix-Wertung Pietramurata:

1. René Hofer (A), KTM, 4-1

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 2-6

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-5

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 11-2

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 7-4

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 9-7

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 16-3

8. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 6-11

9. Tom Vialle (F), KTM, 1-31(DNF)

10. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 10-10

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 8-12

12. Thibault Benistant (F), Yamaha, 15-9

13. Giancluca Facchetti (I), KTM, 13-13

14. Isak Gifting (S), GASGAS, 5-29 (DNF)

15. Andrea Adamo (I), GASGAS, 31-8

16. Emilio Scuteri (I), TM, 17-15

17. Bastian Boegh Damm (DK), KTM, 12-21

18. Michael Sandner (A), KTM, 23-14

19. Guiseppe Tropepe (I), Husqvarna, 14-30(DNF)

20. Petr Polak (CZ), Yamaha, 26-16

21. Brian Hsu (H), KTM, 22-17

...

25. Conrad Mewse (GB), KTM, 29(DNF)-20

...

27. Paul Haberland (D), Honda, 30 (DNF)-23

...

32. Stephen Rubini (F), Honda, 32(DNF)-DNS

DNS: Marnique Appelt (D), KTM

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

WM Stand nach WM-Runde 15 von 18:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 595

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 508, (-87)

3. Tom Vialle (F), KTM, 492, (-103)

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 475 (-120)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 454, (-141)

6. René Hofer (A), KTM, 436, (-159)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 384, (-211)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 384, (-211)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 364, (-231)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 271, (-324)

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 256, (-339)

...

24. Lion Florian (D), KTM, 29, (-566)

...

28. Michael Sandner (A), KTM, 24, (-571)