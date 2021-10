Arco-2: Romain Febvre (Kawa) übernimmt die WM-Führung

WM-Leader Jeffrey Herlings (KTM) stürzte in Pietramurata am Ende der Startgeraden, beschädigte sich den Gasgriff und musste das Rennen beenden. Romain Febvre (Kawasaki) gewann den ersten Lauf und übernahm die WM-Führung.

15. Lauf zur Motocross-WM, Grand-Prix Of Pietramurata: Der erste MXGP-Lauf begann mit einem Drama für WM-Leader Jeffrey Herlings. Der Red Bull KTM Werksfahrer kam nicht besonders gut vom Start weg und stürzte ohne Fremdeinwirkung in der ersten Linkskurve nach der Startgeraden. Dabei beschädigte er sich den Gasgriff. 'The Bullet' musste das Rennen nach 150 Metern frustriert aufgeben.

Jorge Prado (KTM) gewann den Start knapp vor Tim Gajser (Honda), Romain Febvre und Antonio Cairoli (KTM). Weder Cairoli noch Prado waren fit. Cairoli plagte eine fiebrige Erkältung, die ihn schon beim letzten Rennen einbremste. Prado hadert mit seiner Rückenverletzung, die er sich im Training zugezogen hatte.

An der Spitze entbrannte ein Zweikampf zwischen Febvre und Gajser. Gajser setzte sich gegen den Franzosen durch und vergrößerte seinen Vorsprung, nachdem Febvre in Sektor 3 sein Motorrad abwürgte.

In Runde 17 hatte Febvre die Lücke zu Leader Gajser wieder geschlossen und übernahm die Führung. Gajser konterte, Febvre konterte seinerseits. In den letzten 3 Runden wechselte die Führung mehrmals, doch in der vorletzten Runde setzte sich der Franzose durch und gewann den ersten MXGP-Lauf mit einer Sekunde Vorsprung.

Im Duell zwischen Febvre und Gajser ging es nicht nur um den Laufsieg, sondern auch um die WM-Führung. Mit seinem Sieg übernahm Febvre vor dem entscheidenden zweiten Lauf die WM-Führung. Der Franzose führt mit einem Punkt Vorsprung vor Jeffrey Herlings.

Ergebnis Grand-Prix Of Pietramurata, MXGP, Lauf 1:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Antonio Cairoli (I), KTM

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Jorge Prado (E), KTM

6. Ben Watson (GBR), Yamaha

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

9. Henry Jacobi (D), Honda

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta

11. Brian Bogers (NL), GASGAS

12. Dylan Wright (CAN), Honda

13. Alessandro Lupino (I), KTM

14. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

15. Tom Koch (D), KTM

16. Valentin Guillod (CH), Yamaha

17. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

18. Alberto Forato (I), GASGAS

19. Kevin Strijbos (B), Yamaha

20. Josh Gilbert (GB), Husqvarna

21. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

22. David Philippaerts (I), Yamaha

23. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

...

26. José Butron (E), KTM

27. Shaun Simpson (GB), KTM

28. Brent van Doninck (BEL), Yamaha

...

30. (DNF) Mathys Boisramé (F), Kawasaki

31. (DNF) Benoit Paturel (F), Honda

32. (DNF) Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

MXGP WM-Zwischenstand nach Lauf 1:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 556

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 555, (-1)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 550, (-6)

MX2: Tom Vialle siegt erneut souverän

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle den ersten MX2-Lauf. Er hielt über die gesamte Renndistanz seinen Widersacher im Kampf um Tabellenplatz 2, Jago Geerts (Yamaha) hinter sich. WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) haderte nach mäßigem Start mit mehreren Problemen. Er kollidierte bei seiner Aufholjagd aus dem Mittelfeld mit Kay de Wolf (Husqvarna), der vor der 'split lane' unvermittelt die Spur wechselte. Der Franzose fiel auf P13 zurück und kämpfte sich bis zum Ende des ersten Laufs auf P7 nach vorne.

Schon auf der Startgeraden kam es zur Karambolage. Stephen Rubini und Thibault Benistant stürzten. Rubini musste verletzt von der Strecke getragen werden.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder startete auf Rang 3 gut, konnte seine Position aber nicht halten und wurde bis auf Platz 9 durchgereicht. Auch Brian Hsu (KTM), der über weite Strecken des Rennens in den Punkterängen rangierte, fiel am Ende auf P22 zurück.

Grand-Prix Of Pietramurata, MX2, Lauf 1:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha

3. Ruben Fernandez (E), Honda

4. René Hofer (A), KTM

5. Isak Gifting (S), GASGAS

6. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

7. Maxime Renaux (F), Yamaha

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS

10. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

11. Mattia Guadagnini (I), KTM

12. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

13. Gianluca Facchetti (I), KTM

14. Giuseppe Tropepe (I), Husqvarna

15. Thibault Benistant (FRA), Yamaha

16. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

17. Emilio Scuteri (I), TM

18. Jan Pancar (SLO), KTM

19. Jan Wagenknecht (CZ), KTM

20. Filippo Zonta (I), Honda

21. Gerard Congost (E), Yamaha

22. Brian Hsu (H), KTM

23. Michael Sandner (A), KTM

...

29. (DNF) Conrad Mewse (GB), KTM

30. (DNF) Paul Haberland (D), Honda

31. (DNF) Andrea Adamo (I), GASGAS

32. (DNF) Stephen Rubini (FRA), Honda

DNS: Marnique Appelt (D), KTM