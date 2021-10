Henry Jacobi: Erster Privatier-Holeshot 2021

Der deutsche Motocross-Star Henry Jacobi verlor am Sonntag in Lauf 2 von Arco im Finish Rang 6 und durfte sich dennoch freuen.

Henry Jacobi zeigte am Sonntag in Arco im zweiten Rennen einen Raketenstart und hielt diese Position dann eine knappe Runde lang. Der 24-jährige JM-Honda-Fahrer aus dem Team von Jacky Martens war somit der erste Privatier, dem 2021 in der Kategorie MXGP ein Holeshot gelang.

Im Finish des Rennens wurde Jacobi von seinem französischen Honda-Markenkollegen Benoît Paturel überholt. Nach einem Ausrutscher verlor der Thüringer noch weitere vier Plätze und kreuzte die Ziellinie dann auf Rang 11. Im ersten Durchgang schied Jacobi aus.

«Henry hat gezeigt, dass er den Speed für Top-10-Plätze hat», stellte Teambesitzer Jacky Martens erfreut fest. «Wir haben jetzt noch zwei weitere Rennen auf dieser Strecke. Wir hoffen, dass Henry den Rhythmus vom zweiten Lauf weiter halten und gute Ergebnisse einfahren kann.»

Für den Holeshot-König, der von der Bekleidungsfirma Fox gesponsert wird, gibt es am Jahresende für den Gesamtsieg eine Prämie in der Höhe von 10.000 Euro. «Ich bin nicht happy mit dem Tag, aber mit der Tatsache, dass ich gegen all diese Werks-Bikes den Start gewinnen konnte», erklärt Jacobi.

Für den zweiten von drei Arco-Events am Mittwoch (27.10.) kündigt Jacobi an: «Wir versuchen, für den Mittwoch ein besseres Set-up zu finden und es erneut zu probvieren.»

Jacobi stellte zudem auch fest, dass er nun körperlich wieder besser vorbereitet sei als noch vor drei Tagen. Der Mann aus Bad Sulza hatte sich ja im September einen Wirbel-Querfortsatz gebrochen.

Ergebnis Grand-Prix Of Trentino:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 5-2

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-3

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-5

ferner:

13. Jorge Prado (E), KTM, 8-17

WM-Stand nach WM-Runde 14 von 18:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 555

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 531, (-24)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 528, (-27)

4. Jorge Prado (E), KTM, 457, (-98)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 419, (-136)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 411, (-144)