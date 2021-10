Großartiger Tom Koch (KTM) – Top-10 in Trentino!

MXGP-Pilot Tom Koch hatte beim ersten GP in Arco Grund zum Jubel. Der Deutsche fuhr sein bisher stärkstes Ergebnis ein, punktete solide in beiden Läufen und setzte sich dabei gegen Factory-Fahrer durch.

Schon die Qualifikation lief für Tom Koch beim ersten MXGP-Event in Arco di Trento nach Plan. Der 23-Jährige sicherte sich mit Platz 17 eine gute Startposition im Mittelfeld. Das ist zwar keine Garantie für einen guten Start, allerdings gab es in dieser Saison schon deutlich schlechtere Ausgangspositionen, aus denen er viel gemacht hat.

Nachdem das Gatter zum ersten Lauf gefallen war, konnte sich der Wormstedter stark einordnen, kontern und die schnellen Runden mitgehen.



«Mein erstes Lauf fing ganz gut an und ich war etwa Zehnter nach dem Start. Simpson (KTM) konnte mich überholen, aber den hab ich zügig zurück überholt. Dann war eine relativ große Gruppe hinter mir, von der ich mich nicht lösen konnte. Allerdings haben die auch nicht wirklich zu mir aufgeschlossen, weil wir das gleiche Tempo gefahren sind», erklärte er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Dann hatte Boisrame (Kawasaki) mich noch überholt und das war dann aber gut. So konnte ich immer mit Blick nach vorne fahren. Am Ende waren Boisrame, Lupino (KTM) und Prado (KTM) nur knapp vor mir. Ich war dann mit Platz elf superzufrieden!»



Es war das erste mal, dass der Thüringer so knapp an den Top-10 kratzte!

Auch der zweite Lauf stand für den KTM-Piloten unter einem guten Stern.. Der Start klappte wieder hervorragend und Koch kam als Neunter aus der ersten Runde. Gegen die Factory Yamaha von Jeremy Seewer konnte er nichts ausrichten, profitierte aber vom Fehler Brylyakovs (Honda). Er fuhr dann weiter konstante Runden und sowohl Mannschaftsweltmeister Lupino als auch MXGP-Rookie Boisrame schafften es nicht, zu ihm aufzuschließen. Kurz vor Rennende erbte der Kosak-Pilot noch die Position von Kumpel Jacobi (Honda) und sah als starker Achter die Zielflagge.



«Es war ein sehr gelungener Tag! Ich hab es endlich mal geschafft das Potenzial herauszuholen und zu zeigen, dass ich auch in den Top-10 zwischen den ganzen Factory-Bikes fahren kann! Ich bin mega happy, dass ich das jetzt geschafft hab! Wir haben jetzt noch zwei Rennen hier und ich will auf keinen Fall den Fokus verlieren. Ich versuche da natürlich anzuknüpfen.»

Der junge Mann, der von Marcus Schiffer trainiert wird, konnte an nur einem Renntag seine Punkte aus der gesamten Saison fast verdoppeln. Von 30 auf 53 Punkte in nur einem Rennen schien sehr unrealistisch, aber so es ist passiert. Mit Rang elf und acht erreichte er einen fabelhaften achten Gesamtrang!