Tom Vialle (Red Bull-KTM): Nach Crash folgte GP-Sieg

Red Bull-KTM-Star Tom Vialle sicherte sich beim Motocross-Grand Prix von Argentinien den Sieg in der MX2-Klasse und sorgte davor für einen spektakulären Moment.

Der Franzose Tom Vialle eroberte am Sonntag wie sein WM-Widersacher Jago Geerts (Yamaha) beim argentinischen MX2-Grand Prix in Bariloche die Ränge 2 und 1 und gewann den Grand Prix auf Grund des Laufsieges im zweiten Durchgang.

Der 21-jährige Red Bull-KTM-Star sorgte zwar im Training für einen heftigen und spektakulären Abflug auf einer der Wellen, konnte sich bei der Landung gerade noch vor seiner heranfliegenden KTM in Sicherheit bringen.

Der Sohn von Ex-GP-Ass Fred Vialle gewann beide Starts, musste in Lauf 1 aber wenig später Geerts den Vortritt lassen. In Durchgang 2 wurde nach einem Unfall neu gestartet. Dort wetzte Vialle dann an Simon Längenfelder vorbei und schnappte sich nach neun Minuten auch Geerts.

Vialle hielt nachher die Führung wacker bis ins Ziel. «Es war ein nettes Wochenende. Ich wollte den zweiten Lauf unbedingt gewinnen, es war sehr schnell und hart da daußen», berichtet Vialle. «Ich musste die Überholmanöver schnell durchziehen. Es hat funktioniert, ich musste aber sehr konzentriert bleiben.»

Die Kampfansage von Vialle an Geerts und Co.: «Ich finde jetzt wieder zu meinem Speed und bin auch körperlich wieder stärker nach der schwierigen Vorbereitungszeit im Winter.»

«Die Saison läuft jetzt so richtig an. Wir haben noch 17 Grand Prix vor uns. Ich möchte auch dem ganzen Team danken für den Job, den sie machen. Wir haben ein unglaubliches Renn-Bike.» Geerts führt in der MX2-Tabelle mit 26 Punkten Vorsprung auf Vialle.

In Europa geht es in der Motocross-WM am 3. April mit dem Grand Prix von Agueda in Portugal weiter.