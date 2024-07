Verletzungsupdate Jack Chambers (Kawasaki)

Der amerikanische Bike It Kawasaki Pilot stürzte im ersten MX2-Lauf von Lommel und blieb regungslos auf der Strecke liegen. Das Rennen musste mit roter Flagge abgebrochen werden.

Der erste Lauf der MX2 Klasse in Lommel wurde nach einem Crash von Jack Chambers (Kawasaki) mit roter Flagge abgebrochen. Der Amerikaner lag auf der Geraden direkt vor der Boxengasse bewusstlos auf der Strecke. Zunächst war unklar, welche Verletzungen sich Chambers zugezogen hatte. Immerhin konnte er seine Arme bewegen, als er in den Krankentransporter verladen wurde.

Nun hat das Bike It Kawasaki Team ein Update veröffentlicht: «Mir geht es nach dem Unfall wieder besser. Ich habe ein Schleudertrauma und deshalb habe ich Schmerzen im Nacken. Bis zum Aufschlag auf den Boden kann ich mich an den Unfall erinnern. Bei dem Crash habe ich mir den Kopf ziemlich hart angeschlagen. Am Boden sah ich für ein paar Minuten alles verschwommen, bis ich in den Krankenwagen gebracht wurde.»

Chambers sagt, dass es sein eigener Fehler war, der zu dem Crash führte: «Es war ein sehr kleiner Fehler. Ich habe bergauf eine Kante erwischt und einen Kickers auf mein Hinterrad bekommen, wurde nach links getragen, bin quer gelandet und gestürzt.»

Am kommenden Wochenende geht die WM in Lommel in ihre 14. Runde. Chambers wird an diesem Rennen wahrscheinlich nicht teilnehmen können. «Höchstwahrscheinlich werden wir Lommel auslassen», erklärte der Amerikaner. «Mit einer Verletzung zum härtesten Rennen des Jahres zu fahren, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Falls ich mich gut fühle, komme ich in letzter Minute. Ich mache viel Therapie, schone den Kopf und den Rest meines Körpers, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bekommen. Zum Grand Prix in Schweden sollte ich zurück sein.»

Nach 13 von 20 WM-Läufen rangiert Jack Chambers in der MX2 WM mit 152 Punkten auf Tabellenrang 15.