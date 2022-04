MX2-Sturzorgie: Tom Vialle gewinnt Lauf 1, Sydow P10

Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle setzte sich im ersten Lauf von Agueda durch, nachdem mehrere Top-Piloten gestürzt waren. Simon Längenfelder (GASGAS) stürzte beim Überrunden, Jeremy Sydow (KTM) erreichte die Top-10.

Drama nach dem Start zum ersten MX2-Rennen in Agueda: Mikkel Haarup (Kawasaki) zog den Holeshot, doch GASGAS-Werksfahrer Mattia Guadagnini ging als Führender in die erste Runde.

Auf der frisch gewässerten Strecke verlor Guadagnini jedoch nach einem Bergaufsprung die Kontrolle über sein Bike, flog über den Lenker ab und verursachte ein Chaos auf der Strecke. Der folgende Isak Gifting stürzte ebenfalls. Auch Kay de Wolf war in den Crash verwickelt.

WM-Leader Jago Geerts rangierte auf P4, als er in der Anfangsphase ebenfalls auf dem rutschigen Untergrund über das Vorderrad stürzte und auf P21 zurückfiel. Während Geerts seine Aufholjagd startete, übernahm Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle von Haarup die Führung. Am Ende kam der Däne noch einmal in Schlagdistanz zu Leader Vialle, doch der Franzose ließ sich nicht in einen Fehler treiben und siegte mit einem Vorsprung von 1,08 Sekunden Vorsprung vor Haarup.

«Die Strecke war extrem rutschig», erklärte Sieger Vialle. «Das war eher ein Enduro-Rennen, aber kein Motocross. Man musste höllisch aufpassen und viele Fahrer sind gestürzt.»

Guadagnini stürzte nach seinem Drama in der ersten Runde erneut. GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder kämpfte mit seinem früheren Teamkollegen Jeremy Sydow (KTM) um P8. Beim Überrunden touchierte er aber das Hinterrad von Kevin Brumann, stürzte und fiel auf P12 und später sogar auf P13 zurück.

Jeremy Sydow lieferte erneut eine kämpferisch starke Leistung ab. Er lieferte sich ein spannendes Duell mit Längenfelder. Am Ende des Rennens rückte WM-Leader Jago Geerts nach. Sydow beendete den ersten Lauf auf Platz 10.

Ergebnis MX2 Lauf 1 Agueda (Portugal):

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

3. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna

4. Conrad Mewse (GB), KTM

5. Andrea Adamo (I), GASGAS

6. Stephen Rubini (F), Honda

7. Thibault Benistant (F), Yamaha

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

9. Jago Geerts (B), Yamaha

10. Jeremy Sydow (D), KTM

11. Isak Gifting (S), KTM

12. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

13. Simon Längenfelder (D), GASGAS

...

23. (DNF) Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM