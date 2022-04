Agueda: Glenn Coldenhoff startet von Pole, Jacobi P8

Nach einem Crash der beiden Honda-Piloten Ruben Fernandez und Tim Gajser war der Weg für Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff frei, der am Sonntag von der Pole-Position in die Wertungsläufe startet.

MXGP-Qualifikationsrennen zum 4. Lauf der Motocross-WM in Agueda (Portugal): WM-Leader Tim Gajser und Ruben Fernandez gingen nach dem Start in Führung. Fernandez zeigte sich angesichts der zahlreichen Fans an der Strecke besonders motiviert und attackierte Gajser noch in der ersten Runde. In einer Rechtskehre wählte er die Außenlinie und kollidierte am Kurvenausgang mit Gajser, so dass beide Honda-Piloten stürzten und das Feld von hinten aufrollen mussten. Fernandez stürzte danach erneut und musste das Rennen angeschlagen beenden. Tim Gajser konnte nur noch Schadensbegrenzung betreiben und fuhr durch das gesamte Feld auf P7 nach vorne.

Nach dem Crash von Fernandez und Gajser erbte Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff die Führung, musste sich aber während des gesamten Rennens gegen Jorge Prado (GASGAS) wehren. Am Ende siegte der Niederländer mit einem Vorsprung von 2 Sekunden.

Henry Jacobi (Honda) startete auf Rang 8, fuhr zwischenzeitlich auf Rang 7 und beendete das Rennen auf Rang 8. Tom Koch (KTM) qualifizierte sich auf P17 für die Wertungsläufe am Sonntag.

Der belgische Beta-Werksfahrer Jeremy van Horebeek rangierte auf Rang 6, musste das Rennen aber wegen eines technischen Defekts aufgeben. Maxime Renaux stürzte in der letzten Runde auf P6 liegend und fiel auf Rang 10 zurück.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Agueda

1. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Brian Bogers (NL), Husqvarna

4. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Tim Gajser (SLO), Honda

8. Henry Jacobi (D), Honda

9. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

10. Maxime Renaux (F), Yamaha

11. Brent van Doninck (B), Yamaha

12. Ben Watson (GB), Kawasaki

13. Alvin Östlund (S), Yamaha

14. Jordi Tixier (F), KTM

15. Mitchell Evans (AUS), Honda

16. Alberto Forato (I), GASGAS

17. Tom Koch (D), KTM

18. Nicholas Lapucci (I), Fantic

19. Benoit Paturel (F), Honda

20. Hardi Roosiorg (EST), KTM

...

24. (DNF) Jeremy van Horebeek (B), Beta

25. (DNF) Alessandro Lupino (I), Beta

26. (DNF) Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda