Arco: Jeremy Sydow kehrt zu Raths-KTM zurück

Nachdem der verletzt ausgefallene Liam Everts heute überraschend seine Rückkehr in die WM schon an diesem Wochenende angekündigt hatte, war für Jeremy Sydow das Intermezzo im Team DIGA Procross schon wieder beendet.

Im Motocross-Business sollte man schon flexibel sein. Nachdem am heutigen Donnerstag durchsickerte, dass Liam Everts schon an diesem Wochenende und damit viel früher als erwartet in die WM zurückkehren wird, war klar, dass für den deutschen Ersatzfahrer Jeremy Sydow das Intermezzo im Team DIGA Procross wieder beendet ist. Sydow wurde als Ersatzpilot für Liam Everts engagiert, der sich beim Saisonauftakt in England den linken Mittelfinger kompliziert gebrochen hatte.

«Ich werde am Wochenende in Arco wieder für mein Team Raths Motorsport starten», erklärte Jeremy Sydow gegenüber SPEEDWEEK.com. «Heute [Anm.: Donnerstag] waren wir noch einmal in Mantova trainieren, um noch ein paar Sachen einzustellen. Dann sind wir von dort aus gleich weiter nach Pietramurata gefahren. Ich freue mich auf die Rennen am Wochenende.»

Für Sydow stellt die Umstellung kein allzu großes Problem dar. «Mit dem Material, das ich von Niklas [Raths]bekomme, bin ich sehr zufrieden. Wir haben zwar kein Werksmaterial, aber ich lasse mich davon eigentlich nicht so sehr beeinflussen.»

In der MX2-WM-Tabelle rangiert Sydow nach 4 absolvierten Rennen mit 62 Punkten auf Rang 13.