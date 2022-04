Helmkamera: Der Crash von Jago Geerts in Agueda

Die Bilder der Helmkamera von MX2-WM-Leader Jago Geerts zeigen, wie schwierig besonders im ersten Lauf die Streckenverhältnisse waren. Aus seiner Perspektive sind auch die Stürze von Guadagnini und Horgmo zu sehen.

MX2-WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) startete in Agueda (Portugal) von der Pole-Position in die Wertungsläufe. Die Bilder seiner Helmkamera belegen: Der Belgier kam gut aus dem Startgatter heraus, doch vor der ersten Linkskurve ließ Mattia Guadagnini (GASGAS) das Gas einen Moment länger stehen und huschte als Erster durch. Nach nur wenigen Metern flog Guadagnini heftig über den Lenker ab. Geerts konnte gerade noch ausweichen. Dann quetschen sich Mikkel Haarup (Kawasaki, #11), Andrea Adamo (GASGAS, #80) und Tom Vialle (KTM, #28) an Geerts vorbei. Auch Kevin Horgmo (Kawasaki, #24) geht am Belgier vorbei, doch auch er geht übers Vorderrad direkt vor Geerts zu Boden, was die Helmkamera aufzeichnete.

Danach gibt es einige haarige Szenen zwischen ihm und Vialle. Die Fluglinien der weiten Sprünge kreuzen sich. Die Bilder der GoPro von Geerts zeigen, wie eng es im Rennen zugeht und wie glatt die frisch gewässerte Strecke ist.

In Runde 2 fliegt Geerts dann selbst über den Lenker ab. Er fliegt ohne sein Bike noch ein paar Meter weiter und rollt ab, doch die Yamaha liegt mit dem Lenker hangabwärts. Von hinten folgen die Kontrahenten. Ein Fahrer nach dem anderen geht vorbei. Geerts hebt seine Maschine auf, steht aber entgegen zur Fahrtrichtung. Als er losfahren und wenden will, kollidiert er mit einem nachfolgenden Fahrer.

Geerts schaffte es in diesem Rennen, noch bis auf P9 vorzufahren. Den zweiten Lauf konnte er gewinnen und seine WM-Führung verteidigen.