Jorge Prado siegt in Portugal, Tom Koch auf Rang 14

Das entscheidende Manöver, Gajser geht an Prado vorbei in Führung

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado den Grand-Prix of Portugal und verbesserte sich damit in der WM-Tabelle auf Rang 2. WM-Leader Tim Gajser (Honda) gewann den zweiten Lauf.

GASGAS Werksfahrer Jorge Prado gewann zum vierten Mal in diesem Jahr den Holeshot, diesmal ganz knapp vor Henry Jacobi (Honda), der den Start zum ersten Lauf gewonnen hatte. Der Spanier, der bereits den ersten Lauf dominierte, übernahm auch im zweiten Lauf die Führung und verteidigte den Platz an der Sonne 6 Runden lang, bevor der diesmal ebenfalls gut gestartete Honda-Werksfahrer Tim Gajser die Lücke schloss und in einer langgezogenen Linkskurve auf der Innenlinie die Führung übernahm.

WM-Leader Gajser konnte danach seine Führung sukzessive ausbauen und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 5,1 Sekunden vor Prado. Hinter Gajser und Prado rangierte zunächst Husqvarna-Werksfahrer Pauls Jonass, der seinerseits zunächst von Pole-Setter Glenn Coldenhoff (Yamaha) abgefangen wurde.

Husqvarna-Werksfahrer Brian Bogers, der den ersten Lauf sensationell auf Rang 2 beendete, startete in Moto-2 nicht optimal und musste sich erst von P7 aus nach vorne arbeiten. Der Niederländer zeigte aber eine beeindruckende kämpferische Leistung, überholte Jed Beaton, profitierte von einem Crash von Jeremy Seewer (Yamaha) und attackierte in den letzten Runden sogar noch Glenn Coldenhoff (Yamaha) auf Platz 3. Mit einem 2-4-Ergebnis stand Bogers zum ersten Mal in seiner Karriere auf einem MXGP-Podium! Diese Leistung ist umso erstaunlicher, da sich Bogers letzte Woche im Qualifikationsrennen von Argentinien die Schulter ausgekugelt hatte und in Neuquen nicht zu den Wertungsläufen antreten konnte.

Polesetter Glenn Coldenhoff verpasste mit P3 im zweiten Lauf das Grand-Prix-Podium knapp. Die beiden anderen Yamaha-Werksfahrer stürzten: Maxime Renaux rangierte auf P10 und fiel durch Crash auf Rang 12 zurück, kämpfte sich zum Schluss aber noch auf P11 nach vorne. Jeremy Seewer rangierte auf P5 und fiel durch seinen Sturz auf P7 zurück.

Durch den Sieg von Prado und die Probleme von Renaux rückte der Spanier in der Tabelle von P3 auf P2 nach vorne. Er hat nach 4 absolvierten Runden einen Rückstand von 21 Punkten zu WM-Leader Tim Gajser. Seewer konnte seinen vierten Tabellenrang in Agueda verteidigen. Glenn Coldenhoff verbesserte sich in der Tabelle von P8 auf P5.

JM-Honda Pilot Henry Jacobi war nach dem Start zum zweiten Lauf wieder kurzzeitig in der Spitzengruppe dabei, doch bereits in der ersten Runde fiel der Thüringer auf Rang 11 zurück. In Runde 4 war er weiter auf Platz 16 zurückgefallen. Als Mitchell Evans von hinten nachrückte und den Deutschen attackierte, kollidierten die beiden Honda-Piloten. Evans sprang zu weit und touchierte Jacobi, der die Strecke verlassen musste. Für Jacobi war das Rennen damit beendet. Er blieb im zweiten Lauf ohne Punkte und fiel in der Tabelle von Rang 14 auf P17 zurück.

Besser lief das Rennen für Tom Koch (KTM): Im Gegensatz zu Jacobi gelingen ihm zwar die Starts nicht perfekt, aber er kann sich im Rennen nach vorne kämpfen. In Moto 2 fuhr er vom Ende des Feldes auf Rang 14 vor und wurde damit in Portugal der beste deutsche MXGP-Starter. In der WM-Tabelle verbesserte dich der Wormstedter um einen Platz auf P19.

Der nächste WM-Lauf der Saison 2022 findet kommende Woche in Pietramurata (Italien) al statt.

Ergebnis MXGP Grand-Prix of Portugal:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-2

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 3-1

3. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 2-4

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-3

5. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 7-5

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-7

7. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 8-6

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-9

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 10-8

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 9-10

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 11-11

12. Mitchell Evans (AUS), Honda, 15-12

13. Ben Watson (GB), Kawasaki, 12-17

14. Tom Koch (D), KTM, 16-14

15. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 18-13

16. Alvin Östlund (S), Yamaha, 17-16

17. Jordi Tixier (F), KTM, 13-25/DNS

18. Henry Jacobi (D), Honda, 14-24/DNF

19. Brent van Doninck (B), Yamaha, 25/DNF-15

20. Ivo Monticelli (I), Honda, 23-18

21. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 19-20

…

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 4:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 186

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 165, (-21)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 144, (-42)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 124, (-62)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 109, (-77)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 101, (-85)

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 99, (-87)

8. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 97, (-89)

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 82, (-104)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 73, (-113)

11. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 72, (-114)

12. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 69, (-117)

13. Ben Watson (GB), Kawasaki, 64, (-122)

14. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 60, (-126)

15. Mitchell Evans (AUS), Honda, 57, (-129)

16. Jordi Tixier (F), KTM, 55, (-131)

17. Henry Jacobi (D), Honda, 52, (-134)

18. Brent van Doninck (B), Yamaha, 34, (-152)

19. Tom Koch (D), KTM, 24, (-162)

20. Alvin Östlund (S), Yamaha, 22, (-164)