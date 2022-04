Jeffrey Herlings (KTM) geht wieder ohne Krücken

Mehr als 6 Wochen nach seiner Operation an der linken Ferse konnte MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) seine Krücken ablegen und begann jetzt mit der Rehabilitation.

Der Große Preis von Portugal fand in der MXGP-Klasse erneut ohne KTM-Werksfahrer statt. Mitte Februar hieß es, dass der amtierende MXGP-Champion Herlings nach seinem Fersenbruch und der nachfolgenden OP für 6 Wochen ausfallen wird. Die 6 Wochen sind längst vorüber, aber an eine Rückkehr in den Wettkampfbetrieb ist nach wie vor nicht zu denken. «Seine Genesung verläuft langsamer als erhofft», erklärte der technische Direktor des KTM Werksteams Dirk Grübel in Agueda. «Der Knochen, den sich Herlings gebrochen hat, verheilt leider sehr langsam. Er kann inzwischen aber zumindest wieder ohne Krücken gehen und hat mit der Reha begonnen.»

Der 5. Lauf der Motocross-Saison 2022 findet am kommenden Wochenende in Pietramurata (Italien) statt. Am 24. April folgt dann der 6. WM-Lauf im lettischen Kegums. «Wir können im Moment keine Voraussagen machen», erklärt Grübel. «Wir entscheiden von Woche zu Woche und müssen abwarten, was die Ärzte sagen.» Auch den Einsatz eines Ersatzfahrers zieht er nicht in Betracht: «Das haben wir ja zu Beginn der Saison versucht [Anm: Mathy Boisramé], aber das hat nicht funktioniert und wir haben im Moment auch keinen Namen auf unserer Liste. Die 450er auf diesem Level ist kein Spielzeug. Wir wollen nicht irgendeinen Fahrer auf dieses Bike setzen, nur um mitzufahren.»

Mathys Boisramé wurde vor Saisonbeginn von KTM als Ersatzmann nominiert, doch er stürzte im Qualifikationsrennen von Matterley Basin und zog sich dabei einen Bänderriss in der Schulter zu. Inzwischen trainiert er wieder auf dem Motorrad, doch der Franzose wird von KTM keine zweite Chance erhalten.

Herlings hat sich während seiner Verletzungspause um geschäftliche Dinge jenseits des Sports gekümmert. «Ich bin ein großer Fan von Immobilien und halte sie persönlich für eine sehr gute Investition», erklärte er. «Gerade habe ich meine 58. Wohnung gekauft. Dank meiner Motocross-Karriere konnte ich alle Immobilien ohne Kredite und Finanzierungen erwerben», sagte der Niederländer, der sich nun vorgenommen hat, sein Privatvermögen auf 100 Immobilien aufzustocken.