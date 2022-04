Simon Längenfelder: Coaching von Antonio Cairoli

Nach 5 absolvierten WM-Läufen rangiert der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder weiterhin auf Rang 4. Längenfelder wird beim Training und während der Grands-Prix von Multi-Champion Antonio Cairoli unterstützt.

Nach mehr als 10 Jahren erklang beim Saisonauftakt in Matterley Basin erstmals wieder die deutsche Nationalhymne bei einer Siegerehrung der MX2-WM. Der letzte deutsche MX2-Sieger war Ken Roczen am 11. September 2011 – ebenfalls in Matterley Basin. Nach seinem fulminanten Doppelsieg zum Saisonauftakt startete der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder mit dem Redplate des WM-Führenden in die WM-Saison 2022.

Der Sieg von Simon Längenfelder kam für alle überraschend. Aber auch nach dem 5. WM-Lauf am letzten Wochenende in Pietramurata befindet sich der Deutsche noch immer in der Spitzengruppe und das, obwohl er in den letzten Rennen mehrfach Pech hatte und nach teils unverschuldeten Stürzen Schadensbegrenzung betreiben musste.

So viel lässt sich nach dem ersten Viertel der WM-Saison 2022 bereits sagen: Längenfelder ist in diesem Jahr an der Weltspitze angekommen. Durch harte und zielstrebige Arbeit hat er sich Schritt für Schritt verbessert. Den entscheidenden und größten Schritt hat er aber in diesem Jahr gemacht. Der Wechsel ins Team von Meistermacher Claudio de Carli ist dem Deutschen außerordentlich gut bekommen. Mit Jorge Prado hat er einen der besten MXGP-Piloten als Teamkollegen und auch Mattia Guadagnini ist einer der Top-Piloten in der MX2-WM. Was aber noch wichtiger für Längenfelder ist: Der Ende letzten Jahres zurückgetretene neunfache Weltmeister Antonio Cairoli kümmert sich im Team de Carli um die Belange der Fahrer und hilft mit seiner Expertise in allen nur denkbaren Situationen. «Er betreut uns nicht nur während des Trainings, sondern auch bei den Rennen», erklärt Längenfelder. «Ich bin total dankbar, dass er mir so wertvolle Tipps in Sachen Linienwahl gibt.»

Dass in Matterley erstmals nach 10 Jahren die deutsche Nationalhymne erklang, war nicht nur für ihn ein Meilenstein, sondern auch für das ganze Team, das erst in diesem Jahr von KTM zu GASGAS wechselte. «Das macht mich wirklich stolz», erklärt Simon, «die Konkurrenz in der MX2-WM enorm groß. Deshalb konnte niemand damit rechnen.»

Nach 5 WM-Läufen rangiert Längenfelder auf P4 der WM-Tabelle. Mit Prognosen will er sich aber nicht befassen: «Ich werde auf jedes einzelne Rennen fokussieren und immer mein Bestes geben. Am Ende werden wir dann sehen, wo ich stehe.»

MX2-WM-Stand nach WM-Runde 5:

1. Tom Vialle (F), KTM, 208

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 194, (-14)

3. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 169, (-39)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 154, (-54)

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 150, (-58)

6. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 138, (-70)