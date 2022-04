Tim Gajser (Honda): Kann er sich nur selbst schlagen?

HRC-Motocross-Star Tim Gajser eilt in der MXGP-WM 2022 von Sieg zu Sieg – auch die Beobachter sind sich in der Einschätzung einig.

Am vergangenen Wochenende holte sich Tim Gajser in der Motocross-WM der Klasse MXGP in Arco di Trento den vierten Tagessieg bei bisher fünf gefahrenen Grand Prix. Der 25-jährige Slowene tat dies auf der Piste von Pietramurata erstmals im Jahr 2022 mit zwei Laufsiegen und behielt somit die weiße Weste.

Gajser führt in der WM-Tabelle aktuell bereits mit 33 Punkten Vorsprung auf Red Bull-GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado. MX2-Weltmeister und MXGP-Rookie Maxime Renaux liegt als Dritter und bester der Yamaha-Asse bereits 52 Punkte hinter dem vierfachen Weltmeister.

Auch der ehemalige britische Honda-Verantwortliche Roger Harvey, der Gajser einst in der MX2-Klasse geholt und gefördert hatte, attestierte dem Slowenen auf Grund der aktuellen Überlegenheit: «Er kann sich im Moment nur selbst schlagen!»

Gordon Crockard, aktuell für den Honda-Auftritt in der Motocross-WM zuständig, ergänzt: «Es war für uns ein stolzes Wochenende. Auch Evans und Fernandez hatten die Pace, um vorne mitzufahren. Wir hatten am Ende drei Bikes in den Top-10, was ein gutes Ergebnis ist, speziell weil Ruben in diesem Jahr ein Rookie ist und Evans von einer einjährigen Verletzungspause zurückkommt.»

Ergebnis Grand-Prix of Trentino:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-2

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-4

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-3

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 2-11

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 8-5

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 7-8

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 11-7

9. Mitchell Evans (AUS), Honda, 10-9

10. Jordi Tixier (F), KTM, 12-10

11. Ben Watson (GB), Kawasaki, 18-6

12. Tom Koch (D), KTM, 13-12

13. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 6-21(DNF)

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 16-13

15. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 15-14

16. Alberto Forato (I), GASGAS, 9-23(DNF)

17. Alvin Östlund (S), Yamaha, 19-15

18. Henry Jacobi (D), Honda, 14-22(DNF)

19. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 24-22(DNF)

20. Jorge Zaragoza (E), Honda, 21-17

21. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 20-18

22. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 17-24(DNF)

23. Ismaele Guarise (I), KTM, 22-19

24. Charles Lefrancois (F), Honda, 23-20

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Ivo Monticelli (I), Honda

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 5:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 236

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 203, (-33)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 184, (-52)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 160, (-76)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 141, (-95)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 126, (-110)

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 126, (-110)

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 125, (-111)

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 94, (-142)

10. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 82, (-154)

11. Ben Watson (GB), Kawasaki, 82, (-154)

12. Mitchell Evans (AUS), Honda, 80, (-156)

13. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 76, (-160)

14. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 75, (-161)

15. Jordi Tixier (F), KTM, 75, (-161)

16. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 73, (-163)

17. Henry Jacobi (D), Honda, 59, (-177)

18. Brent van Doninck (B), Yamaha, 47, (-189)

19. Tom Koch (D), KTM, 41, (-195)

20. Alvin Östlund (S), Yamaha, 30, (-206)