Jeffrey Herlings (KTM): US-Gastspiel nicht vom Tisch

Von der neuen Nr. 1 war in der WM 2022 noch nichts zu sehen

Red Bull-KTM-Superstar Jeffrey Herlings könnte für die Mattighofener in diesem Sommer in den USA den Outdoor-Titel ins Visier nehmen.

Jeffrey Herlings hatte in der Vorbereitung auf die neue MXGP-Saison wieder einmal riesiges Pech. Der 27-jährige Niederländer verletzte sich vor Saisonbeginn im spanischen Red Sand und musste danach an seiner linken Ferse operiert werden. Die Mission Titelverteidigung in der MXGP-Kategorie war somit erledigt.

Jetzt nähert sich der Niederländer wieder einem Fitness-Level, welches ein Comeback auf dem Bike möglich machen könnte. Der Zug in der MXGP-Weltmeisterschaft ist aber gegen Honda-Star Tim Gajser und dessen Verfolgern wohl längst abgefahren. Gajser hat bisher in den fünf Grand Prix 2022 nur 14 Punkte liegen gelassen und 236 Punkte eingefahren.

Als Alternative würde sich für Jeffrey Herlings und Red Bull-KTM nun die prestigeträchtige US-Outdoor-Serie anbieten, die im Mai startet. Dort hat KTM mit zwar Cooper Webb und Marvin Musquin zwei schnelle Fahrer unter Vertrag. In den USA gilt es jedoch, 2022 den französischen Titelverteidiger Dylan Ferrandis und Outdoor-Ikone Eli Tomac (beide Yamaha) zu bekämpfen. Ein Herlings in guter Form wäre dafür wohl der perfekt geeignete Herausforderer.

Bei KTM in der Rennabteilung in Munderfing gibt es diese Überlegung, man will aber nicht voreilig agieren. «Wir warten, bis Jeffrey wieder auf dem Bike trainieren kann, um das restliche Jahr zu planen», gibt sich Pit Beirer (49) gegenüber SPEEDWEEK.com vorsichtig. Nachsatz des KTM-Renndirektors: «Im Moment gibt es noch kein grünes Licht vom Doktor.»

Auch KTM-Berater Heinz Kinigadner (61) zeigte sich in Arco durchaus positiv zu einer derartigen Rochade der Kräfte.

Apropos USA: Kinigadner räumte ein, dass bei diesen Überlegungen auch KTM-Ikone Tony Cairoli (37) nicht zu vergessen sei. Der Italiener würde aber nur ausgewählte Events in Nordamerika fahren.

Ergebnis Grand-Prix of Trentino:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-2

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-4

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-3

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 2-11

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 8-5

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 7-8

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 11-7

9. Mitchell Evans (AUS), Honda, 10-9

10. Jordi Tixier (F), KTM, 12-10

11. Ben Watson (GB), Kawasaki, 18-6

12. Tom Koch (D), KTM, 13-12

13. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 6-21(DNF)

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 16-13

15. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 15-14

16. Alberto Forato (I), GASGAS, 9-23(DNF)

17. Alvin Östlund (S), Yamaha, 19-15

18. Henry Jacobi (D), Honda, 14-22(DNF)

19. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 24-22(DNF)

20. Jorge Zaragoza (E), Honda, 21-17

21. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 20-18

22. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 17-24(DNF)

23. Ismaele Guarise (I), KTM, 22-19

24. Charles Lefrancois (F), Honda, 23-20

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 5:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 236

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 203, (-33)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 184, (-52)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 160, (-76)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 141, (-95)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 126, (-110)

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 126, (-110)

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 125, (-111)

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 94, (-142)

10. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 82, (-154)

11. Ben Watson (GB), Kawasaki, 82, (-154)

12. Mitchell Evans (AUS), Honda, 80, (-156)

13. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 76, (-160)

14. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 75, (-161)

15. Jordi Tixier (F), KTM, 75, (-161)

16. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 73, (-163)

17. Henry Jacobi (D), Honda, 59, (-177)

18. Brent van Doninck (B), Yamaha, 47, (-189)

19. Tom Koch (D), KTM, 41, (-195)

20. Alvin Östlund (S), Yamaha, 30, (-206)