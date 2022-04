Henry Jacobi (Honda): Schuldlos, aber frustriert

Der deutsche Honda-MXGP-Pilot Henry Jacobi musste in Arco erneut einen Nuller hinnehmen, für den das Team und er selbst nichts konnten.

Henry Jacobi sicherte sich nach einem durchwachsenen Zeit-Training und Quali-Rennen im ersten Rennen von Arco di Trento Rang 14. Dabei konnte er im Finish den zuletzt starken Australiern Jed Beaton (F&H Kawasaki) überholen.

Diesmal waren die Starts bei Jacobi nicht ganz so herausragend wie zuletzt, da es in Arco in diesem Jahr erstmals nach dem Start in eine 180-Grad-Kurve geht. Hier ist es von außen kommend nun deutlich schwerer, als zuletzt noch in Agueda oder Mantua oder auch in Matterely Basin.

Im zweiten Lauf von Arco fuhr der 25-jährige Thüringer von P17 erneut auf Rang 14 und war auf der Jagd nach Tom Koch, ehe er wegen eines Problems die Boxen ansteuern musste. «Es war leider wieder ein Ausfall, den weder das Team noch ich selbst kontrollieren konnten», zeigte sich Jacobi enttäuscht.

Was war passiert? An der Honda von Jacobi wurde durch einen Stein die Abdeckung der Vorderbremse beschädigt, dies machte das Weiterfahren unmöglich.

Der deutsche Honda-Fahrer verhehlt nicht: «Es ist im Moment hart für mich. Ich kann es nicht erwarten, aus diesem Problemkreis herauszukommen, in dem ich mich schon seit einer Weile befinde.»

Jacobi belegt in der WM-Tabelle nach fünf Events den 17. Rang, er hat bisher 59 Punkte eingefahren.

Ergebnis Grand-Prix of Trentino:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-2

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-4

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-3

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 2-11

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 8-5

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 7-8

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 11-7

9. Mitchell Evans (AUS), Honda, 10-9

10. Jordi Tixier (F), KTM, 12-10

11. Ben Watson (GB), Kawasaki, 18-6

12. Tom Koch (D), KTM, 13-12

13. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 6-21(DNF)

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 16-13

15. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 15-14

16. Alberto Forato (I), GASGAS, 9-23(DNF)

17. Alvin Östlund (S), Yamaha, 19-15

18. Henry Jacobi (D), Honda, 14-22(DNF)

19. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 24-22(DNF)

20. Jorge Zaragoza (E), Honda, 21-17

21. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 20-18

22. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 17-24(DNF)

23. Ismaele Guarise (I), KTM, 22-19

24. Charles Lefrancois (F), Honda, 23-20

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Ivo Monticelli (I), Honda

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 5:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 236

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 203, (-33)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 184, (-52)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 160, (-76)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 141, (-95)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 126, (-110)

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 126, (-110)

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 125, (-111)

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 94, (-142)

10. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 82, (-154)

11. Ben Watson (GB), Kawasaki, 82, (-154)

12. Mitchell Evans (AUS), Honda, 80, (-156)

13. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 76, (-160)

14. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 75, (-161)

15. Jordi Tixier (F), KTM, 75, (-161)

16. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 73, (-163)

17. Henry Jacobi (D), Honda, 59, (-177)

18. Brent van Doninck (B), Yamaha, 47, (-189)

19. Tom Koch (D), KTM, 41, (-195)

20. Alvin Östlund (S), Yamaha, 30, (-206)