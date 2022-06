Comeback von Kay de Wolf, Jeremy Sydow nicht am Start

Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf wird am kommenden Wochenende im Talkessel wieder am Start stehen. Leider nicht mit dabei sein wird Jeremy Sydow, der als Ersatzfahrer für Roan van de Moosdijk antreten sollte.

Am kommenden Wochenende wird Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf im Talkessel beim Großen Preis von Deutschland wieder am Start stehen. Der Niederländer hatte sich Mitte Mai bei einem unverschuldeten Fahrradunfall einen Mittelhandknochenbruch zugezogen und musste die letzten 3 Grand´s-Prix auf Sardinien, in Spanien und Frankreich pausieren, wodurch er in der WM-Tabelle von P4 auf Rang 10 zurückgefallen ist. De Wolf konnte letzte Woche wieder mit dem Fahren beginnen.

Der zweite Husqvarna-Werksfahrer, Roan van de Moosdijk, hat ebenfalls bereits wieder mit dem Fahrtraining begonnen, wird aber in Teutschenthal noch nicht starten. Sein deutscher Ersatzfahrer Jeremy Sydow wird im Talkessel leider ebenfalls nicht starten können. «Ich werde nur als Zuschauer vor Ort sein», erklärte der Chemnitzer. Sein Vertrag im Husqvarna-Werksteam wurde bis zum Rennen im Talkessel abgeschlossen. Durch seine im Training zugezogene Kopfverletzung konnte er die für ihn vorgesehene Rolle nicht übernehmen. «Wir haben gemeinsam mit dem Team entschieden, dass ich in Teutschenthal für dieses eine Rennen nicht an den Start gehe», erklärte Sydow gegenüber SPEEDWEEK.com. «Mein nächstes Rennen wird dann nächste Woche das MX Masters Rennen in Möggers sein. Der nächste Grand-Prix für Sydow ist dann der 13. WM-Lauf im tschechischen Loket am 17. Juli.

WM-Stand nach WM-Runde 10:

1. Tom Vialle (F), KTM, 427

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 416, (-11)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 323, (-104)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 295, (-132)

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 281, (-146)

6. Andrea Adamo (I), GASGAS, 253, (-174)

7. Isak Gifting (S), KTM, 232, (-195)

8. Stephen Rubini (F), Honda, 223, (-204)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 221, (-206)

10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 211, (-216)