Zeitplan Grand-Prix of Germany im Talkessel

Am kommenden Wochenende findet im Talkessel von Teutschenthal der Deutschland Grand-Prix statt

Bereits ab Samstagmorgen 7:30 beginnt im Talkessel von Teutschenthal die Rennaction. Am Samstag finden bereits die ersten Läufe der EMX-Klassen und die WM-Qualifikationsrennen statt. Am Sonntag starten die WM-Klassen.

Das ganze Wochenende über wird im Talkessel von Teutschenthal Rennaction geboten. Am Samstag geht es bereits 7:30 mit dem EMX125-Training los. Am Samstagvormittag finden die EMX Zeittrainings und die freien Trainings der beiden WM-Klassen statt. Am Samstagnachmittag folgen die ersten Wertungsläufe der EMX125 und EMX250 sowie die WM-Qualifikationsrennen ab 16:15. Im Rahmenprogramm werden darüber hinaus auch die geräuschlosen MXE-Mini-Elektrobikes ausrücken.

Am Sonntag-Vormittag werden die zweiten Läufe der EMX-Klassen ausgetragen. Am Sonntagnachmittag werden dann als Höhepunkt des Grand-Prix-Wochenendes die Wertungsläufe der beiden WM-Klassen ausgefahren.

Zeitplan (Stand 09.06.2022)

Freitag 10.06.2022

10:00 -18:00:Technical Abnahme

15:00: Streckenabnahme

Samstag 11.06.2022

07:20 Startgatter-Präsentation

07:30 EMX125 Gruppe 1 Freies Training (20 Min.)

07:55 EMX125 Gruppe 2 Freies Training (20 Min.)

08:20 EMX250 Gruppe 1 Freies Training (20 Min.)

08:45 MX250 Gruppe 2 Freies Training (20 Min.)

09:10 EMX125 Gruppe 1 Qualifikationstraining (25 Min.)

09:45 EMX125 Gruppe 2 Qualifikationstraining (25 Min.)

10:00 Start Testsession (5 Min.)

10:25 MXE Zeittraining 10 Min.

10:50 MX2 Freies Training 25 Min.

11:20 MXGP Freies Training 25 Min.

11:50 Kamerarekorder

12:10 EMX250 Gruppe 1 Qualifikationstraining 25 Min., Starttest

12:45 EMX250 Gruppe 2 Qualifikationstraining 25 Min., Starttest

13:25 MX2 Zeittraining 25 Min., Starttest

14:00 MXGP Zeittraining 25 Min., Starttest



EMX-Wertungsläufe 1:

14:35 EMX125 Besichtigungsrunde

14:45 EMX125 Lauf 1

15:20 EMX250 Besichtigungsrunde

15:30 EMX250 Lauf 1



WM Qualifikationsrennen:

16:15 MX2 Besichtigungsrunde

16:25 MX2 Qualifikationsrennen, 20 Min. + 2 Rnd.

17:00 MXGP Besichtigungsrunde

17:10 MXGP Qualifikationsrennen, 20 Min. + 2 Rnd.

17:50 MXE Besichtigungsrunde

18:00 MXE lauf 1, 7 Min. + 1 Runde



Sonntag, 12. 06.2022:

09:20 EMX125 Besichtigungsrunde

09:40 EMX125 Lauf 1

10:25 MX2 Warm-up 15 Min.



10:45 MXGP Warm-up 15 Min.

11:10 MXE Lauf 2

11:30 EMX250 Besichtigungsrunde

11:50 EMX250 Lauf 2, 25 Min. + 2 Rnd.



WM-Wertungsläufe:

13:05 MX2 Besichtigungsrunde

13:15 MX2 Lauf 1, 30 Min. + 2 Rnd.

14:05 MXGP Besichtigungsrunde

14:15 Lauf 1, 30 Min. + 2 Rnd.

16:00 MX2 Besichtigungsrunde

16:10 MX2 Lauf 2, 30 Min. + 2 Rnd.

17:00 MXGP Besichtigungsrund

17:10 Lauf 2, 30 Min. + 2 Rnd.

Weitere Informationen für Zuschauer: