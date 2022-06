Ticketpreise für den Deutschland Grand-Prix

Der Veranstalter hat auch in diesem Jahr ein Onlineportal für Zuschauerinformationen eingerichtet, auf dem auch die günstigeren Online-Tickets für den Deutschland-Grand-Prix erworben werden können.

In diesem Jahr wird es im Talkessel wieder Tageskassen an der Strecke geben. Wer allerdings seine Karten im Online-Vorverkauf erwirbt, kann pro Karte 5 € und am Einlass Zeit sparen. Im Kartenpreis enthalten sind neben dem Zugang zur Strecke auch die Parkgebühren und der Zugang zum Fahrerlager.

Kinder unter 6 Jahren haben zum Grand-Prix of Germany freien Eintritt. Kinder zwischen 6 und 11 Jahren bekommen das günstigere Junior Ticket.

Im Umfang der exklusiven VIP-Tickets sind Speisen und Getränke im VIP-Bereich des MSC-Teutschenthal enthalten. In diesem Bereich haben die Besucher vom Balkon aus beste Aussicht auf die Strecke.

Am Hang der Nationen befinden sich Zuschauertribünen. Die natürliche Hanglage des Geländes ermöglicht den optimalen Blick auf den Kurs und den Startbereich. Nahezu die gesamte Strecke ist vom Hang der Nationen aus einsehbar.

Ticketpreise (im Vorverkauf)*):

Samstag: 60,00 €, Junior 40,00 €

Sonntag: 70,00 €, Junior 45,00 €

Wochenende: 80,00 €, Junior 50,00 €

VIP Tickets (nur Vorverkauf):

VIP Samstag: 180,00, Junior 90,00 €

VIP Sonntag: 200,00 €, Junior 100,00 €

VIP Wochenende: 260,00 €, Junior: 130,00 €

Preise an den Tageskassen:



Samstag: 65,00 €, Junior 45,00 €

Sonntag: 75,00 €, Junior 50,00 €

Wochenende: 85,00 €, Junior 55,00 €

Camping Vorverkauf:

1 KFZ+ Wohnwagen oder 1 Wohnmobil inkl. Personen: 75,00 €

1 Kleinbus/Transporter inkl. Personen: 65,00 €

1 PKW inkl. Personen: 45,00 €

Camping (Tageskassen):

1 KFZ+ Wohnwagen oder 1 Wohnmobil inkl. Personen: 80,00 €

1 Kleinbus/Transporter inkl. Personen: 70,00 €

1 PKW inkl. Personen: 50,00 €

*) Angaben ohne Gewähr



