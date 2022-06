Video: Crash von Tim Gajser (HRC) von der Helmkamera

Trotz mehrerer Stürze und Beinahe-Stürze konnte WM-Leader Tim Gajser (Honda) seine WM-Führung in Frankreich weiter ausbauen. Die Bilder seiner Helmkamera zeigen eindrucksvoll, was Gajser in Ernée leistete.

Nach dem Eklat am Startgatter von Ernée und dem Fahrerstreik am Samstag, musste Gajser und die anderen Boykotteure von den schlechtesten Startgattern aus in die Rennen gehen. Am Ende der Startgeraden kam es zur Kollision mehrerer Fahrer. Betroffen waren Nicholas Lapucci, Maxime Renaux, Glenn Coldenhoff, Alberto Forato, Mitch Evans, Pauls Jonass, Calvin Vlaanderen und Tim Gajser.

Einige der edlen Werksmotorräder hatten sich ineinander verkeilt. Alberto Forato, der das Samstagsrennen ebenfalls boykottierte und ebenfalls in den Sturz involviert war, zerrte seine GASGAS aus dem Knäuel heraus und riss dabei die Seitenverkleidung von Gajsers Werks-Honda ab, so dass diese nur noch lose am Motorrad hing. Gajser konnte damit zum Glück problemlos weiterfahren. Die Bilder seiner Helmkamera zeigen auch, in welch kurzer Zeit er das Ende des Feldes erreichte. Bereits nach einer Viertelrunde hatte er aufgeschlossen und am Ende der ersten Runde hatte er bereits Forato, Roosiorg, Moine, Lapucci, Koch und Petrov überholt.

Nach der zweiten Runde war Gajser bereits auf Rang 11 vorgefahren. Danach ging es etwas langsamer vorwärts. Im Schnitt überholte er danach einen Fahrer pro Runde: Monticelli, Watson, Paturel, Fernandez, Beaton und van Horebeek. In Runde 14 stürzte der Slowene dann erneut, so dass van Horebeek wieder an ihm vorbeiging.

Von Horebeek konnte Gajser dann in der vorletzten Runde erneut überholen. Gajser kam auf Rang 5 ins Ziel, hinter Seewer, Prado, van Doninck und Jacobi. Dieses Ergebnis war für ihn aber viel mehr als nur Schadensbegrenzung.

Es gilt die bekannte Weisheit, dass Meisterschaften nicht an guten, sondern an den schlechten Tagen gewonnen werden. Ernée war so ein Tag für Tim Gajser. Zweimal gestürzt, einmal komplett von der Strecke abgekommen und nochmals fast gestürzt und am Ende trotzdem noch 16 Punkte aus dem Lauf mitgenommen. Die 34 Punkte aus dem Frankreich-Grand-Prix war Gajsers zweitschlechtestes Saisonergebnis – weniger (31) hatte er nur auf Sardinien, als er krank war. Und trotz dieses für seine Verhältnisse schlechten Gesamtergebnisses mit einer Punkteausbeute von «nur» 34 Punkten, konnte sich Gajser an der Tabellenspitze weiter absetzen. Er reiste mit 66 Punkten Vorsprung an und kommt nun mit 73 Punkten Vorsprung zum 11. WM-Lauf in den Talkessel!

Ergebnis MXGP Ernée (Frankreich)

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-2

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-3

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 12-1

4. Tim Gajser (SLO), Honda, 5-4

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 7-5

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 10:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 438

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 365, (-73)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 339, (-99)