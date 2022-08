St-Jean-d’Angély: Tom Vialle (KTM) startet von Pole

Mit einem Start-Ziel-Sieg qualifizierte sich Lokalmatador Tom Vialle (KTM) für die Pole-Position der Wertungsläufe am Sonntag, während WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) stürzte und zurückfiel. Längenfelder auf Rang 6.

MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Charente Maritime in Saint Jean d’Angely: Die Nerven der MX2-Titelanwärter liegen blank. WM-Leader Jago Geerts läuft Gefahr, sich erneut selbst im Weg zu stehen, denn wieder beging er vermeidbare Fehler, während Lokalmatador Tom Vialle (KTM) das Qualifikationsrennen dominierte und von den französischen Fans gefeiert wurde.

Den Holeshot gewann Vialle vor seinen beiden Landsleuten Thibault Benistant (Yamaha) und Tom Guyon (KTM). WM-Leader Jago Geerts startete auf Rang 4, setzte sich aber umgehend gegen Guyon durch und erreichte Rang 3.

In der dritten Runde strauchelte der belgische WM-Leader in einer Rechtskurve, blieb in den tiefen Spurrinnen hängen und stürzte. Nachdem er seine Yamaha aufgehoben hatte und das Rennen wieder aufnehmen wollte, würgte er seinen Motor ab und fiel erneut um, so dass er bis auf Rang 11 zurückfiel. Geerts kämpfte sich in den verbleibenden Runden wieder bis auf P8 nach vorne, aber ob er dem Druck standhalten kann, ist fraglich, denn er überstand erneut einige heikle Momente, unter anderem im Zweikampf mit Kevin Horgmo (Kawasaki).

Nach dem Stand der Dinge befindet sich Tom Vialle derzeit gegenüber Jago Geerts im Vorteil, aber heute wurden keine Punkte verteilt. Morgen werden die Karten neu gemischt.

An der Spitze wurde es am Ende noch einmal richtig eng, denn Benistant konnte die Lücke zu Vialle schließen und kam bis auf 19 Hundertstelsekunden an Vialle heran.

Liam Everts (KTM) zeigte erneut ein starkes Rennen. Der Belgier startete auf Rang 7 und schob sich durch offensive Fahrweise bis auf Rang 3 nach vorne.

Simon Längenfelder (GASGAS) hatte keinen guten Start, fuhr aber ein starkes Rennen. Aus dem Mittelfeld heraus fuhr er bis auf P6 nach vorne. Die anderen deutschen MX2-Piloten standen in Saint Jean d’Angely nicht am Start.

Ergebnis MX2-Qualifikationsrennen Saint Jean d’Angely (Frankreich)

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Thibault Benistant (F), Yamaha

3. Liam Everts (B), KTM

4. Tom Guyon (F), KTM

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS

7. Andrea Adamo (I), GASGAS

8. Jago Geerts (B), Yamaha

9. Jan Pancar (SLO), KTM

10. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

11. Kay Karssemakers (NL), KTM

12. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

13. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

14. Stephen Rubini (F), Honda

15. Joel Rizzi (GB), Yamaha

16. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna

17. Florent Lambillon (F), Suzuki

18. Emil Weckmann (FIN), Honda

...

DNS: Marcel Stauffer (A), KTM

DNS: Jeremy Sydow (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM