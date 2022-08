MXoN Team Spanien: Junges und starkes Team

Mit Jorge Prado (GASGAS/MXGP), Ruben Fernandez (Honda/OPEN) und Guillem Farres (KTM/MX2) schicken die Spanier ein junges und schlagkräftiges Team zum Motocross der Nationen nach RedBud.

Sofern GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado bis Ende September wieder fit ist, ist Spanien in diesem Jahr beim Motocross der Nationen in RedBud mit einem konkurrenzfähigen Team vertreten:

MXoN Team Spanien 2022:

Jorge Prado – MXGP

Ruben Fernandez – OPEN

Guillem Farres – MX2

Jorge Prado (GASGAS) hat in diesem Jahr den großen Preis von Portugal gewonnen und stand häufig auf dem MXGP-Podium. Ruben Fernandez (Honda) schaffte es in Kegums erstmals aufs MXGP-Podium. Die beiden 450er Fahrer sind also schon eine sehr solide Bank für die Spanier.

MX2-Pilot Guillem Farres (KTM) ist nicht nur der Dominator des ADAC MX Junior Cups dieses Jahres, sondern er hat bereits solide Ergebnisse in der MX2-WM und der EMX250 Europameisterschaften vorzuweisen.

Mit José Butron haben die Spanier sogar noch einen Ersatzfahrer aufgestellt, der die jungen Wilden in RedBud beraten wird.