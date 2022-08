Romain Febvre (Kawasaki): Spezial-Outfit für Heim-GP

Der französische MXGP-Vizeweltmeister Romain Febvre wird bei seinem Heim-Event in der Motocross-WM in St. Jean d’Angely an diesem Wochenende mit einem speziellen Outfit antreten.

Mit den Events in St. Jean d’Angely in Frankreich und eine Woche später im türkischen Afyonkarahisar geht die Motocross-WM in die Endphase. Die Titelentscheidung ist in der Klasse MXGP bereits am vergangenen Sonntag in Finnland zu Gunsten von Honda-Star Tim Gajser (25) gefallen.

In Frankreich geht es um den dritten Tabellenrang in der Motocross-Königsklasse. Es zeichnet sich ein Kampf zwischen den Yamaha-Assen Jeremy Seewer und Maxime Renaux sowie dem spanischen Red-Bull-GASGAS-Fahrer Jorge Prado ab.

Auch Romain Febvre hat noch einiges vor. Der französische Vizeweltmeister von 2021 wird bei seinem Heim-Grand-Prix im speziellen Design von Ausrüster JUST1 in den französischen Nationalfarben antreten. Auch Gaerne hat spezielle Tricolore-Stiefel produziert. Der 30-jährige Kawasaki-Star ist nach seiner schweren Verletzung erst im Juni in Teutschenthal in die WM zurückgekehrt.

Seither hat Febvre 176 Punkte eingefahren, ist im Moment in der Tabelle auf Platz 17 und könnte in der Rangliste immerhin noch an die Top-15 herankommen. Apropos: Der deutsche MXGP-Permanentstarter Henry Jacobi (JM Honda) belegt aktuell mit 208 Zählern Position 15.

Auch in der MX2-Klasse wird es für die Fans Grund für Stimmung geben. Dort kämpft Red-Bull-KTM-Ass Tom Vialle gegen Jago Geerts um die WM-Krone und hat durch die guten Ergebnisse von Finnland nur noch 15 Punkte Rückstand auf den Belgier.